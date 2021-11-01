新华社罗马10月31日电 当地时间10月31日，荷兰首相吕特会见正在罗马出席二十国集团峰会的习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对吕特的亲切问候。王毅说，明年是中荷建交50周年，具有承前启后的重要意义。中方高度重视中荷关系，将荷兰作为中欧合作“门户”，愿同荷方一道，总结经验，规划未来，推动中荷关系实现更大发展，为两国和两国人民造福，也为中欧关系注入动力。双方要坚持相互尊重、互利共赢，推动高水平相互开放，深化互联互通、数字经济、绿色发展等领域合作，共促两国和世界经济复苏。希望荷方为中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境。

吕特请王毅转达对中国领导人的良好祝愿。吕特表示，荷方高度重视两国建交50周年为荷中关系发展带来的机遇，愿同中方共同庆祝这一具有重要意义的年份。荷中各领域合作成果丰硕、前景广阔，荷方愿加强双方各层级交往，欢迎中国扩大对荷投资。

吕特表示，荷方对北京冬奥会充满期待，希望了解筹备情况并积极参与。王毅介绍了北京冬奥会筹备情况，强调中国有信心为世界呈现一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会。王毅表示，冬奥会在中国举行将吸引3亿人参与冰雪运动，将有力促进全球体育事业的普及发展。中方愿同荷方加强冰雪运动合作，为两国关系增添新内涵，预祝荷兰运动员在北京取得好成绩。

双方表示将共同推动中欧关系健康稳定发展。

双方还就气候变化等共同关心的问题交换了意见。王毅介绍了中国节能减排的有力举措和取得的积极成效。吕特高度评价中方宣布不在海外新建煤电项目，表示愿同中方共同努力促进全球绿色低碳发展。

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