新华社罗马10月31日电 当地时间10月31日，国务委员兼外长王毅在罗马会见美国国务卿布林肯。

王毅表示，这几年，由于美方奉行错误的对华政策，致使中美关系遭受全面冲击。美方肆意干涉中国内部事务，本届国会就出台了300多项反华议案。美方将900多个中国实体和个人列入各种单边制裁清单，严重破坏了中美之间的正常交往。美方还在全球范围拼凑打压中国的各类小圈子，甚至对很多中小国家施加压力。这些做法不符合两国人民利益，不符合国际社会期待，不符合时代发展潮流，中方对此明确反对。

王毅说，两国建交40多年来积累的重要经验就是，中美“合则两利，斗则俱伤”。双方在安克雷奇、天津和苏黎世多次接触所明白的道理就是，两国必须相互尊重、平等相待。联合国秘书长已经多次呼吁，世界要防止分裂、避免出现新冷战。中美两国元首在两次通话中达成的重要共识是，双方要重启对话，避免对抗。当务之急是，双方要切实把两国元首的共识落到实处，并为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件。

王毅说，我愿同你建立经常性联系，就如何管控双方分歧、妥善解决出现的问题及时、坦诚地交换意见，以增进了解，消除疑虑，避免误判，探索合作。

王毅指出，台湾问题是中美之间最敏感的问题。一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。最近一段时间，台海局势再次紧张，美方多次称这是中国改变现状所造成的。这完全不是事实，而是对国际社会的严重误导。王毅强调，台湾问题的真正现状是，中国只有一个，台湾是中国的一部分，大陆和台湾同属一个国家。历史经验已经多次证明，任何对这一现状的改变，都将严重损害台海稳定，甚至制造台海危机。当前台海局势的症结，就是因为台湾当局屡屡试图突破一中框架，而美方对“台独”势力的纵容支持也难辞其咎。制止“台独”倾向的发展，就是在维护台海和平。我们奉劝美方意识到“台独”的严重危害。我们要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行对中方所作的承诺，而不是背信弃义；要求美方把一中政策真正落实到行动上，而不是说一套做一套。

布林肯重申美方将继续坚持一个中国政策。布林肯表示，美方赞同美中应本着相互尊重的精神发展两国关系，愿同中方保持沟通，负责任地管理分歧，避免对抗甚至发生危机。

王毅还就美方损害中方正当权益的各类问题表明了中方的严正关切，要求美方改弦更张，推动中美关系重回健康发展轨道。

双方还就气候变化、能源供应、伊朗核、朝鲜半岛局势、缅甸、阿富汗等重要议题交换了意见，表示愿就应对各类全球挑战保持对话。

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