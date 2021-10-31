新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见墨西哥外长埃布拉德。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中墨双边关系保持良好发展势头。中方高度重视中墨关系，愿同墨方一道，以明年建交50周年为契机，总结成功经验，规划展望下一个50年合作，推动中墨关系取得更大发展。双方要坚持相互尊重，相互支持，深化战略互信。巩固农业、基础设施、能源等传统优势领域合作，积极拓展5G、电动汽车、数字经济、绿色发展等新兴产业合作，培育务实合作新的增长点。

王毅说，中墨都是具有重要影响的发展中大国和新兴经济体。中方愿与墨方加强在联合国等多边框架下的战略协调，维护发展中国家共同利益，捍卫国际公平正义。习近平主席郑重提出“全球发展倡议”，欢迎墨方积极参与。

埃布拉德表示，墨方坚定奉行一个中国政策，坚持不干涉内政原则，这一立场不会改变。墨方致力于加强两国关系，愿同中方一道办好建交50周年庆祝活动。墨中抗疫合作卓有成效，感谢中方提供疫苗和帮助，希望在中方支持下实现疫苗在墨本土生产，助力地区国家更有效应对疫情。双方在基础设施建设等领域开展了良好合作，有必要在巩固传统合作的同时积极拓展合作新领域。墨方愿同中方加强多边事务协作，高度重视习近平主席提出的“全球发展倡议”，将积极研究。墨方欢迎中方加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

双方还就中拉合作交换意见。王毅说，中拉是天然伙伴，双方合作有着巨大潜力。中方乐见墨方在拉共体发挥积极作用，愿同包括墨方在内的拉方加强协调，共同致力于中拉论坛建设，打造增进信任、拓展合作、促进增长的平台，为双方发展注入新动力。

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