新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，过去两个月，习近平主席和普京总统开展了密集的“云交往”，以视频方式出席对方的主场外交活动，充分彰显了彼此之间的坚定支持，有效推动了两国务实合作，积极引领了国际重大议程。中方愿同俄方一道，以元首外交为指南针和定盘星，筹备好双方下一阶段高层交往，推动中俄关系取得更大发展。

王毅说，中方高度评价普京总统关于中国是俄罗斯最可靠全面战略协作伙伴的论断，愿同俄方一道，推动构建新型国际关系和人类命运共同体，高举多边主义旗帜，坚持走人间正道，反对“小圈子”“假民主”“新冷战”等各种邪门歪道。

拉夫罗夫表示，近期两国元首互动频密，引领俄中关系迈上历史新高。俄方愿同中方共同努力，积极落实两国元首重要共识，筹备好两国元首会晤和总理定期会晤，推动各领域合作取得更大成果。

双方同意加强防疫措施协调对接，遏制疫情跨境传播。同时在疫情防控常态化条件下，积极为人员和贸易往来提供便利。

双方同意继续在联合国、二十国集团等多边框架下加强沟通协作，共同维护国际关系准则和两国正当权益。

双方同意以中方担任明年金砖国家主席国为契机，进一步深化金砖国家合作。

双方同意开展中国同集体安全条约组织合作，就阿富汗、伊朗核等问题加强沟通协调，共同维护地区安全和稳定。

双方对美英澳建立三边安全伙伴关系（AUKUS）并计划开展核潜艇合作表示严重关切，认为AUKUS是典型的军事集团，美英澳搞“小圈子”违背求和平、促合作、谋发展的时代潮流，不得人心，也没有出路。

针对所谓“领导人民主峰会”，双方表示将向国际社会表明立场，阐述正确的民主观、发展观、人权观。王毅强调，民主是全人类共同价值，是各国人民的权利，不是少数国家的专利。强迫他国接受单方面认可的所谓民主，只会水土不服。仅仅因为实现民主的形式不同，就扣上“威权”的帽子，是典型的反民主。

双方同意保持战略沟通，及时梳理双边合作，对表彼此立场，协调共同行动。

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