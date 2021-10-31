新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见阿根廷外长卡菲罗。

王毅表示，中阿是全面战略伙伴。建交近50年来，中阿双方相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，两国关系经受住了国际风云变幻考验，始终健康稳定发展。两国务实合作顺利推进，传统友谊在团结抗疫中得到升华。中方愿以明年建交50周年为契机，发挥好两国政府间常设委员会、经济合作与协调战略对话等机制作用，办好“中阿友好合作年”，开辟两国关系更加光明的前景。

王毅说，中方赞赏阿方积极响应共建“一带一路”倡议，愿同阿方尽早签署合作谅解备忘录，进一步推进发展战略对接。双方要加强投融资、能矿、电力等领域合作，拓展航天、通讯、南极、海洋等新领域合作。中方愿继续向阿提供疫苗和医疗物资，助力阿早日战胜疫情。

王毅强调，中阿都是多边主义的坚定支持者和发展中国家利益的共同维护者。中方愿同阿方在联合国、二十国集团等多边机制内保持密切沟通协调。欢迎阿根廷积极参与“全球发展倡议”，为加快实现联合国2030年可持续发展议程注入新动力。

卡菲罗表示，阿中友好历史悠久。感谢中方支持阿维护主权和领土完整，并为阿方抗疫提供帮助。阿方坚定奉行一个中国政策，愿以建交50周年为契机，深化两国经贸、水利、金融等各领域务实合作。阿方高度重视习近平主席提出的共建“一带一路”和“全球发展倡议”倡议，愿加强同中方对接。

双方还就深化中拉合作等共同关心的问题交换意见。

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