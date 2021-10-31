新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见法国外长勒德里昂。

王毅说，今年以来，中法保持密切高层互动。两国元首以视频方式共同出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会，几天前又进行了富有成效的通话，对两国各领域合作作出全面规划。双方要落实好两国元首重要共识，尊重彼此核心利益，照顾彼此合理关切，维护好两国关系的政治基础，推动务实合作取得更多成果。

王毅表示，当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏缓慢，国际和平安全发展面临严峻挑战。中方主张，要团结不要分裂，要合作不要对抗，这也是国际社会的共同呼声。作为联合国安理会常任理事国，中法要高度警惕那些在国际上制造对立、挑起新冷战的言行，坚定捍卫多边主义，坚决反对霸权主义、单边主义和保护主义，展现大国的责任担当。

勒德里昂表示，法方高度重视落实两国元首重要共识。法方坚定奉行一个中国政策，尊重国家主权原则。法方坚定支持多边主义，一贯主张本着相互尊重原则，通过对话而非对抗处理分歧，愿继续同中方加强在安理会和二十国集团等多边框架下的沟通协调。

双方一致同意推动格拉斯哥气变大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议取得成功。王毅说，中方已提交落实国家自主贡献成效的新目标新举措，将坚定履行承诺，同时积极参与气候变化国际合作。勒德里昂表示，法方高度赞赏中方为节能减排采取的积极有力举措，愿同中方携手应对全球性挑战。

在谈到中欧关系时，王毅表示，希望法方发挥明年欧盟轮值主席国作用，保持中欧互利合作主基调，推动中欧关系持续健康稳定发展。勒德里昂表示愿同中方开展沟通协调。

双方还就伊朗核问题等共同关心的问题交换了意见，一致期待下个月恢复伊核全面协议履约谈判并尽早达成一致。

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