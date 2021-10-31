人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅会见世界贸易组织总干事伊维拉

2021年10月31日16:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见世界贸易组织总干事伊维拉。

　　王毅祝贺伊维拉成为世贸组织首位非洲裔总干事，表示这标志着发展中国家力量在国际舞台上的增强，中方将全力支持总干事履职。

　　王毅说，习近平主席今天在二十国集团罗马峰会第一阶段会议发表重要讲话，强调应维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果。这充分体现了中方对世贸组织作用的高度重视。今年是中国加入世贸组织20周年。作为多边贸易体制的坚定维护者，中方愿同各方一道，共同维护世贸组织权威性和有效性，推进全球贸易投资自由化便利化，巩固全球贸易的基石。

　　伊维拉表示，我在现场聆听了习近平主席的重要讲话，深受鼓舞。衷心祝贺中国加入世贸组织20周年。中国加入世贸组织意义重大，世贸组织高度重视中方的重要影响和引领作用，愿同中方加强沟通协调，特别是在举办第12届部长级会议上继续得到中方支持。

　　在谈到“特殊和差别待遇”时，王毅表示，中国是世界上最大的发展中国家，因为我们自身发展不平衡不充分问题仍然突出、发展任务依然艰巨。中国在政治上也永远属于发展中国家集团，将坚定捍卫发展中国家共同利益。与此同时，中国从不回避应尽的国际责任。无论是降低总体关税水平，还是实际享受“特殊和差别待遇”的情况，中国都承担了远远超出入世承诺的义务。中国过去、现在和将来都不会同发展中国家争抢资源，我们将在坚持发展中国家总体定位基础上，继续承担与自身发展水平相适应的责任和义务，为实现共同发展作出更大贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部