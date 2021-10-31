新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见世界贸易组织总干事伊维拉。

王毅祝贺伊维拉成为世贸组织首位非洲裔总干事，表示这标志着发展中国家力量在国际舞台上的增强，中方将全力支持总干事履职。

王毅说，习近平主席今天在二十国集团罗马峰会第一阶段会议发表重要讲话，强调应维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果。这充分体现了中方对世贸组织作用的高度重视。今年是中国加入世贸组织20周年。作为多边贸易体制的坚定维护者，中方愿同各方一道，共同维护世贸组织权威性和有效性，推进全球贸易投资自由化便利化，巩固全球贸易的基石。

伊维拉表示，我在现场聆听了习近平主席的重要讲话，深受鼓舞。衷心祝贺中国加入世贸组织20周年。中国加入世贸组织意义重大，世贸组织高度重视中方的重要影响和引领作用，愿同中方加强沟通协调，特别是在举办第12届部长级会议上继续得到中方支持。

在谈到“特殊和差别待遇”时，王毅表示，中国是世界上最大的发展中国家，因为我们自身发展不平衡不充分问题仍然突出、发展任务依然艰巨。中国在政治上也永远属于发展中国家集团，将坚定捍卫发展中国家共同利益。与此同时，中国从不回避应尽的国际责任。无论是降低总体关税水平，还是实际享受“特殊和差别待遇”的情况，中国都承担了远远超出入世承诺的义务。中国过去、现在和将来都不会同发展中国家争抢资源，我们将在坚持发展中国家总体定位基础上，继续承担与自身发展水平相适应的责任和义务，为实现共同发展作出更大贡献。

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