人民网东京10月31日电 （记者岳林炜）10月30日，驻新潟总领馆、鲁迅文化基金会、中国国际教育电视台（CECTV）共同举办纪念鲁迅诞辰140周年中日线上交流会。

中国驻日本大使孔铉佑、日本宫城县知事村井嘉浩发来视频致辞。中国驻新潟总领事孙大刚、中国国际教育电视台常务副台长王凯歌代表主办方致辞。鲁迅文化基金会会长、鲁迅长孙周令飞，人民中国杂志社总编王众一，日本东北大学副校长山口昌弘，仙台鲁迅研究会理事长车田敦等作为嘉宾进行演讲。包括百余名青年学生在内的中日各界代表约200人出席活动。

孔铉佑在视频致辞中表示，鲁迅先生是中国伟大的文学家、思想家、革命家。鲁迅先生在年轻时代留学日本，探求振兴中华之路，他和藤野严九郎教授的故事是中日两国人民2000多年来互学互鉴、友好交往的生动缩影，是我们共同拥有的宝贵财富。明年中日两国将迎来邦交正常化50周年，希望双方始终不忘初心，坚持正确方向，扩大互利共赢，管控矛盾分歧，以实际行动落实领导人政治共识，共同开辟两国关系新的发展前景。

中国驻日本大使孔铉佑发表视频致辞。中国驻新潟总领馆供图

村井嘉浩表示，中国著名文豪鲁迅先生曾在宫城县学习，我们深感自豪。鲁迅先生在仙台市留下许多足迹，比如东北大学的“鲁迅阶梯教室”等。另外，由其寄宿旧址改建的纪念公园也将于明年春天正式开放。期待疫情结束后，有更多朋友前来参观，希望日中友好交流不断推进。

日本宫城县知事村井嘉浩发表视频致辞。中国驻新潟总领馆供图

孙大刚代表主办方致辞表示，1904至1906年，鲁迅先生来到位于驻新潟总领馆领区的东北大学前身、仙台医学专门学校求学。在此期间，他与藤野先生结下深厚师生情谊。百余年后的今天，仙台等地仍活跃着众多传承鲁迅精神、促进中日友好的民间团体。东北大学的中国留学生，已从当年的鲁迅一人，增长到如今的上千人。“亲仁善邻，国之宝也”，构建契合新时代要求的中日关系，需要中日各界相向而行，共同努力。希望与会人士从鲁迅及其作品中汲取力量，坚定友好信念，推动中日关系朝着下一个50年扬帆启航，行稳致远。

中国驻新潟总领事孙大刚代表主办方致辞。中国驻新潟总领馆供图

王凯歌表示，在中日千年文化交往史中，无数历史先贤为两国友好往来与合作写下了可歌可泣的篇章。愿中日各界以纪念鲁迅先生为契机，为加大中日文化合作的强度和密度，加强中日两国民间交流的广度和深度而不懈努力。

周令飞结合个人成长经历作演讲，表示今年是其祖父鲁迅先生诞辰140周年及鲁迅两部名著《故乡》和《阿Q正传》发表100周年，可谓“鲁迅年”。明年是中日邦交正常化50周年，可谓“中日年”。120年来，鲁迅与藤野先生的相遇相知，已成为中日人民友好的象征与标志。作为后来者，应当身体力行，弘扬友好传统。

鲁迅文化基金会会长、鲁迅长孙周令飞在线演讲。中国驻新潟总领馆供图

王众一以“惜别和握手”为题，深入分析《藤野先生》一文写作背景，表示由鲁迅先生所开拓的、中日之间的个人友谊在新时代仍在不断延续，给未来带来希望，将激励我们坚定地推进民间友好，开展人文交流，推动中日关系进入全新的境界。

山口昌弘表示将继续珍视鲁迅和藤野先生留下的日中友好纽带，努力为中国留学生营造良好学习环境，鼓励该校日本学生赴华留学，为两国培育新生代友好力量。车田敦理事长概述了仙台地区自上世纪30年代以来开展鲁迅研究的总体情况及历史沿革，对日本鲁迅研究的前景作出展望。

四名主讲人还分别就鲁迅先生在各领域的杰出成就、鲁迅先生对东北大学的特殊意义等问题回答了与会者提问。

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