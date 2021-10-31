新华社洛杉矶10月31日电 （国际观察）美供应链受阻问题雪上加霜

新华社记者黄恒

近期，美国供应链受阻问题愈发突出，疫情形势下港口超负荷、卡车司机短缺等，令美供应链受阻问题雪上加霜。究其深层次原因，一段时间以来美政府的经济政策和应对举措带来的不确定性也使得供应链问题在短期内难以解决。

美国前两大集装箱港洛杉矶港和长滩港外，27日仍有数十艘集装箱货轮等待入港卸货，耗时最长的一艘已经等待了38天。港口内的情况更不容乐观。一个集装箱在港口货场等待搬运的时间称为“停留时间”。洛杉矶港的停留时间当前创下历史新高，陆路运输停留时间超过6天，铁路运输近12天，而装载空集装箱的卡车等待货场空位卸载的时间为8.5天。港口货场超负荷，大量集装箱已将货场挤满。

除货场短缺外，卡车司机人数也同样有限。美国卡车运输业协会的最新数据显示，全国短缺8万名卡车司机，缺口刷新历史纪录。此外，缺少卡车零配件、轮胎等也困扰着货运公司，而这些物资短缺本身就是供应链不畅的后果。

分析人士指出，美国前总统特朗普发起的贸易战是疫情形势下出现供应链问题的背后原因之一。美国物流专业媒体指出，当前最根本的问题是运输的产品比以往任何时候都多，超出了系统最初设计的能力范围。作为美国主要集装箱港，洛杉矶港今年预计处理1080万个标箱，比去年增加17%，创开港以来最高纪录。

美国媒体《福布斯》指出，本轮供应链问题始于特朗普发起的贸易战。美国企业为躲避增加关税，争先恐后囤积库存，给物流带来了最初压力。此外，新冠疫情让全球物流业失去可预测性和精确性。去年底，美国供应链裂痕已经出现，但华盛顿忙于党争并不重视，直至今日全链条各环节都显现出问题。

分析人士指出，相对消费者需求的增长，商家囤积货物的需求给供应链带来的冲击更大。对于一些曾面临低库存危机的公司来说，保障供给成为眼下重中之重。这是导致供应链超负荷的更深层原因。

有分析认为，解决供应链问题，需要对供给侧和需求侧做重新评估，找到相对固定的平衡点，但这一过程会受到新冠疫情不断反复等因素干扰。更令人担忧的是，美国经济政策不稳定，特别是其不断试图操纵贸易政策，重构全球产业链。这将造成供应链供需数据经常和长期处于异常状态。在此情况下，美国的供应链负荷异常恐将成为新常态。

(责编：崔译戈、刘叶婷)