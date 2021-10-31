新华社华盛顿10月30日电（记者高攀 许缘）美国总统国家安全事务助理沙利文、商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪30日在媒体电话吹风会上宣布，已与欧盟就解决长达三年的钢铝关税争端达成协议。

雷蒙多说，根据美欧双方达成的协议，美国将继续维持“232条款”下对进口钢铝产品加征的关税，但允许“有限数量”的欧盟钢铁和铝产品免关税进入美国市场。作为交换，欧盟将放弃实施相应的进一步报复性关税措施。

雷蒙多表示，这一协议将有助于降低美国制造商和消费者的关税成本。她指出，欧盟原计划从12月1日开始对部分美国商品的报复性关税上调至50%，一旦落实将会影响许多美国企业生存和就业。

戴琪表示，美欧双方也同意在世界贸易组织暂停与“232条款”关税相关的贸易诉讼。

美国商会执行副会长迈伦·布里连特当天发表声明说，这份协议为饱受钢铁价格飙升和供应短缺之苦的美国制造商带来一些安慰，但还需采取进一步行动，因为美国针对许多其他国家钢铝产品的“232条款”关税和配额限制仍然存在。

2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，遭到美国业界及国际社会的广泛反对，并引发美欧钢铝关税持久争端。

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