在美国有线电视新闻网选民对话活动上，美国总统拜登表示：“我想我应该去边境看一下，但问题是，我没有时间。”

一边是死亡人数破纪录、移民境遇悲惨的尴尬事实，一边是白宫轻描淡写的“没时间”，强烈的反差不仅折射出美国政府对边境移民危机的漠视，更是美国无视移民人权一贯态度的写照。

自新冠肺炎疫情暴发以来，美国政府援引《美国法典》中涉及公共卫生、社会福利和公民权利的相关规定，对所有试图跨越美国陆地边界入境的移民和难民进行集体驱逐，而无须对这些移民和难民的具体情况和保护需求进行单独评估。这一政策导致被驱逐和抓捕的移民数量大幅增长。

拜登在竞选期间就承诺“有序”和“人道”的边境移民政策，并在上任后计划7月底终止移民驱逐令。然而，拜登政府8月决定放弃终止移民驱逐令的计划，称取消会“加剧国土安全部设施的过度拥挤情况并造成重大公共卫生风险”。这一决定违背了此前承诺，受到美国国内舆论批评。

移民危机暴露“美式人权”的虚伪

自诩为“人权灯塔”的美国，屡屡上演边境移民的人道主义危机，将“美式人权”的虚伪暴露无遗。分析人士指出，美墨边境移民潮日益汹涌，但美国政府并没有真心去解决问题。

拜登3月授权副总统哈里斯领导处理美墨边境非法移民问题。6月，哈里斯在其首次外访中，向危地马拉移民一连三次发出“不要来”美国的警告，引发广泛争议。对此，有媒体称，哈里斯的表态与她竞选副总统期间谴责特朗普政府剥夺移民庇护权的言论自相矛盾。

《国会山报》网站文章说，拜登已有10多年没有访问过边境，如今也不愿意面对已发生的事实。文章还说，“拜登遭遇边境危机，他拒绝亲自解决，哪怕这已经成为一场全国性灾难”，而且“政府一再试图淡化危机的严重程度”。

美联社9月底进行的民调结果显示，仅有35%的美国人赞成拜登政府处理移民问题的方式，低于4月份时的43%。同时，拜登政府对移民问题的处理也没有赢得党内的高支持率。数据显示，仅有60%的民主党人支持拜登政府的做法，而共和党人支持的人数占比仅有6%。

来源：央视新闻客户端

(责编：胡永秋、杨光宇)