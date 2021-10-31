新华社英国格拉斯哥10月31日电 （国际观察）格拉斯哥气候大会将聚焦哪些议题

新华社记者郭爽 许凤

依照联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的说法，未来两周在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）将是人类“最后一次扭转局势的机会”。

作为《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，COP26意义重大。能否全面有效实施《巴黎协定》、发达国家能否履行承诺以及能否促进公平、包容的气候行动等将成为本届大会聚焦的议题。

巴黎设定目标能否实现

2015年，《巴黎协定》在巴黎气候变化大会达成，并成为《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动做出安排。

然而，由于分歧严重，在此前几次联合国气候变化大会上，各方未能就《巴黎协定》实施细则的核心遗留问题完成谈判，而这是全面有效实施《巴黎协定》的基础和前提，也是维护国际社会对多边机制信任的重要标志。

其中，《巴黎协定》第六条因涉及经济利益，各方存在严重分歧，自谈判伊始便备受关注。该条款主要解决如何通过市场及非市场机制，帮助各国实施其在协定下的“国家自主贡献”。

受新冠疫情影响，原计划2020年召开的格拉斯哥气候变化大会延期一年。“巴黎设定了目标，格拉斯哥必须让它成为现实。”大会主办方说。

一波三折，本次大会自然承载众望。肯尼亚代表团成员、气候变化问题专家吉布森·姆旺吉对新华社记者说，发展中国家需要解决方案，需要《巴黎协定》完成实施细则谈判，从而开始全面执行这一协定。

发达国家能否履行承诺

“从19世纪中叶至今，富裕国家对全球近70%的二氧化碳排放负有责任。”美国《外交》杂志日前发表文章说：“富裕国家应遵守《巴黎协定》，对贫困国家因气候变化造成的永久性损失和损害给予补偿。过去5年，几乎没有进展。因此，在格拉斯哥气候变化大会增加实质性内容，比如保证资金（到位）等措施，才是富裕国家认真对待其气候债务的真正表现。”

资金支持是全球应对气候变化问题的关键要素之一。在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家集体承诺，在2020年之前每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化挑战。联合国任命的一个独立气候资金专家小组曾在去年底发布的一份报告中指出，这一承诺是“整个国际气候金融体系的基石”。

然而10多年过去，发达国家仍迟迟未能履行这一承诺，向发展中国家提供的资金与1000亿美元相去甚远。此举令国际社会倍感失望，对全球气候合作造成严重负面影响。

国际社会普遍期望，在格拉斯哥气候变化大会上，发展中国家长期以来高度关切的资金、技术、能力建设支持等问题能够取得有效进展，对相关问题作出安排，均衡推进减缓、适应和支持方面的雄心，这将事关政治互信和发展中国家采取气候行动的现实能力。巴黎气候变化大会对于发达国家应在2025年前制定新的集体量化资金目标等要求，国际社会也希望能在此次大会有所体现。

“我们希望西方国家能够兑现他们的资金承诺。”埃及艾因沙姆斯大学环境学教授马格迪·哈利勒对新华社记者说：“除了富裕国家，谁能承担应对气候变化的成本？他们是问题的根源。”

气候目标能否真正落实

目前，多个发达国家在未落实已有承诺的背景下仍推动进一步提升气候目标，然而，不付诸行动的气候目标无异于空中楼阁，唯有通过共同行动全面落实《巴黎协定》的要求和目标，才能有效应对气候变化带来的危机和挑战。

本次大会召开前，国际社会纷纷呼吁格拉斯哥气候变化大会突出“落实”，积极倡导各方将目标转化为落实的政策、措施和具体行动，避免把提出目标或提高目标变成空喊口号或差别化指责。

“与一些西方国家不同，中国对其承诺的落实始终如一。”雨林国家联盟联合创始人费德丽卡·比塔对新华社记者说。

在会前举行的线上中外记者会上，中国气候变化事务特使解振华表示，希望本次大会能够积极倡导各方切实落实已经承诺的目标，提出清晰、有力的实现路径和具体政策措施，并通过法律确保这些承诺付诸行动。（参与记者：李学军、王湘江、杰西·韦顿、刘畅、詹姆斯·阿桑德、曹凯、吴丹妮、马哈茂德·富利）

(责编：崔译戈、刘叶婷)