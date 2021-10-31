人民网讯 近日，“第二届中日关系青年学者国际研讨会”在上海举行。中日两国青年学者通过线上线下相结合的交流方式，共同探讨新时代中日关系发展前景，强调中日两国学者、民众交流对话对促进中日关系发展所具有的重要意义。

复旦大学日本研究中心主任胡令远、日本东芝国际交流财团专务理事大森圭介在开幕式上致辞，感谢与会各方出席本次研讨会，共同表达了对增进中日学术交流的热切期望。

日本国际交流基金会北京日本文化中心主任野田昭彦发来贺信，希望两国青年学者能通过此次论坛建立起友谊和联系，为中日关系的稳定健康发展注入新的动力。

复旦大学日本研究中心副主任贺平、东京大学东洋文化研究所副教授佐桥亮分别发表基调报告。中日两国青年学者分别就社会文化、地区合作、政治外交、思想历史等四个领域展开了热烈的研讨，内容涉及中日非传统安全问题、日本与东亚的关系、美国的日本研究、中日国际文化交流等多个议题。

原中国驻日本大使馆参赞、复旦大学日本研究中心客座教授汪婉和原日本国驻上海总领事、东京大学名誉教授、复旦大学日本研究中心客座教授小原雅博发表“东芝特别演讲”，讲述中日两国青年学者的学术情怀及研究使命。

复旦大学周边外交研究中心主任、中国前驻文莱大使杨健特别指出，中日两国一定不能陷入互相伤害的恶性循环当中，两国精英应正确引导两国民众增信释疑，致力于共建人类命运共同体。

本次研讨会由复旦大学日本研究中心主办，日本东芝国际交流财团资助，并邀请到来自日本东京大学、早稻田大学、庆应义塾大学、同志社大学、青山学院大学、爱知大学、福冈大学，中国北京大学、清华大学、中国人民大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、吉林大学、辽宁大学、武汉大学、南开大学、河南大学、苏州大学、苏州科技大学、华东师范大学、上海师范大学、上海社会科学院、上海国际问题研究院等高校及科研机构的40余位青年学者参加会议。

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