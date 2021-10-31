新华社东京10月31日电（记者郭丹）日本第49届众议院选举10月31日开始投票，1051名候选人将争夺众议院465个议席。

当日7时至20时，日本选民可在全国超过4.6万个投票站进行投票。投票截止后即开票统计，选举结果预计在11月1日凌晨揭晓。

此次选举共有朝野9个党参与，其中包括联合执政的自民党和公明党以及在野的立宪民主党、日本共产党、国民民主党等。选前，各党围绕新冠疫情的防控政策、缩小贫富差距的经济政策和日本现有的外交安保政策等焦点议题展开激烈辩论。

日本众议院选举每4年举行一次，采取小选区制与比例代表制并立的选举制度，465个议席中小选区为289个，比例代表176个。小选区由选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表选区则是由选民对各政党进行投票，并根据得票数多少，按一定比例给各政党分配议席。

日本实行的是议会内阁制。虽然宪法中没有规定众议院选举须过半数才能执政，但由于首相指名选举及绝大多数国会决议均需要投票数过半，因此执政党在众参两院的议席最好均超过半数。

日本上届众议院选举于2017年举行，当时自民党和公明党执政联盟获得313席，超过众议院议席总数的三分之二。而在本届选举中，日本首相、自民党总裁岸田文雄和公明党党首山口那津男将选举的胜负线定在233席，即赢得超过半数席位。日媒评论认为，因为胜负线太低，两党将继续联合执政的结果几为定局。

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