新华社北京10月31日电 专访：中美在民生改善方面形成鲜明对比——访新加坡知名学者马凯硕

新华社记者丁宜

新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕日前在接受新华社记者书面和视频采访时指出，过去几十年中国人民经历了中国历史上前所未有的福祉改善，而与之形成鲜明对比的是美国底层民众的生活水平不断下降。

他说，中国成功发展的原因包括：中国始终代表世界最成功的文明之一，是人类最具持续性的古老文明；中国愿意向世界学习；过去40年来拥有和平的发展环境。

马凯硕被称为新加坡前总理李光耀的智囊，曾任新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长、新加坡常驻联合国代表，2019年当选为美国艺术与科学院院士。

马凯硕在其新书《中国的选择——中美博弈与战略抉择》中说，中华文明是历史上最强大、最具韧性的文明之一。如果根据过去两千多年来的实际表现，用一个指数衡量不同人类文明的相对强弱和韧性，那么中华文明可能高居榜首。

他表示，1980年至2010年的30年里，美国是唯一一个底层人口的平均收入停滞不前的发达国家。美国底层人口的收入和生活水平不断恶化，由此导致美国人预期寿命下降、自杀率上升。

马凯硕说，如今美国中产阶级人数急剧减少，近几十年来美国社会所谓的“机会均等”被侵蚀。美国在保障其公民社会经济权利方面表现不佳。

他认为，美国的制度有效地创造出一个新的富有的贵族阶层。美国的政治体制背离了美国开国元勋们的理想，正从民主国家向富豪统治国家转变。

他呼吁美国政府优先照顾底层的国民，认为这是美国政府目前最需要解决的优先事项，也是美国面临的最大挑战。但事实是，多届美国政府把钱花在了海外非法战争上。

马凯硕指出，美国当下正面临政治、经济和文化领域严峻的结构性挑战。今天的美国少了美国主要战略思想家乔治·凯南所说的“精神活力”。

凯南曾就美国该如何与苏联竞争提出建议，其中包括：一个国家知道自己想要什么；成功处理内部难题；承担全球责任；在时代主要思想潮流中具有精神活力。（参与记者：潘丽君、张墨成）

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