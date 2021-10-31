新华社开罗10月30日电 专访：应对气候变化 所有国家都应言出必行——访埃及环境专家哈利勒

新华社记者吴丹妮 马哈茂德·富利

《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）即将在英国格拉斯哥召开之际，埃及环境问题专家、艾因沙姆斯大学理学院环境学教授马格迪·哈利勒表示，所有国家都应在应对气候变化问题时言出必行，期待未来中国在环境保护、应对气候变化领域与埃及等北非国家开展更多合作。

哈利勒日前在接受新华社记者专访时说，一些抓住工业革命先机的西方国家在享受工业革命发展成果后理应承担起应对气候变化的重任，不仅自身要减少使用化石能源，也要兑现向发展中国家提供资金、技术等方面支持的承诺，切实行动起来。如果发达国家不能说到做到，众多发展中国家将陷入“心有余而力不足”的困境。

哈利勒表示，从农业生产到海洋生物，从人类健康到社会经济，气候变化的影响无处不在。例如，自工业革命以来，二氧化碳过量排放已导致海洋酸化，严重威胁海洋生物生存环境和地球生态系统，人类生存环境也面临严峻挑战。

作为北非国家的环境学者，哈利勒注意到气候变化导致的海平面上升对地中海沿岸国家与城市的威胁。许多沿海发展中国家已开始采取措施防止海水侵入，但因特殊防水施工材料价格昂贵，缺乏资金成了实施这类保护措施的严重障碍。

哈利勒表示，中国很早就开始通过能源多样化特别是使用绿色能源来积极应对气候变化挑战。从发展太阳能技术到减少化石燃料使用再到庄严承诺不再新建境外煤电项目，这些新政策与行动展现了中国在应对气候变化问题上的决心和担当。

“当美国退出《巴黎协定》时，中国仍然积极支持该协定。”哈利勒说，尽管中国作为发展中国家，应对气候变化时做出一些重大决定会给本国带来不小压力，然而中国言出必行，且坚持与世界各国分享保护环境和减少气候变化负面影响的方案和技术，令人钦佩。

受气候变化影响，埃及等北非国家正遭受水资源短缺和土地荒漠化威胁，农业生产面临严峻考验。哈利勒表示，期待未来中国能在环境保护、应对气候变化领域与埃及等北非国家开展更多合作。

(责编：崔译戈、刘叶婷)