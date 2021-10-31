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中国赴阿卜耶伊维和直升机分队顺利完成轮换交接仪式

2021年10月31日10:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网喀土穆10月30日电 （苏航、王云胜）当地时间10月29日，中国首批与第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队轮换交接仪式在联阿安全部队营地举行。

轮换交接仪式现场。中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队供图

第二批任务分队抵达任务区后，在严格疫情防控的基础上，与首批分队对装备器材、武器弹药、营产营具、医疗器械等多项内容进行了交接，并围绕阿卜耶伊地区安全形势、飞行环境、担负任务、工作关系和卫生防疫等事项等进行了全面交流。此次交接采取视频、电话、现地等形式，全面落实疫情防控相关要求。

轮换交接仪式现场官兵代表整齐列队。中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队供图

“我们首批任务分队经历轮换、裁撤、转隶再部署，先后辗转2个任务区，连续获得2枚‘和平荣誉勋章’，史无前例。历时两年、横跨三载，我们创造了海外连续执行维和任务时间最长的记录。”中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队指挥长褚志勤说。

交接仪式上中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队政委王锁勇表示：“通过交接，我们进一步掌握了任务区装备底数、工作底数和安全底数，为下一步执行任务奠定了坚实的基础。”

(责编：崔译戈、常红)

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