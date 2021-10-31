新华社罗马10月30日电 10月30日，国务委员兼外长王毅在罗马会见世界卫生组织总干事谭德塞。

王毅表示，一年多来，在习近平主席亲自部署指挥下，中国人民打响抗击疫情的人民战争，取得重大战略成果。中国在做好自己事情的同时，始终秉持人类卫生健康共同体理念，在全球最急需的时候克服自身困难，开展新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，帮助各国解燃眉之急，发挥了中国优势，展现了中国担当，作出了中国贡献。世卫组织是全球抗疫的中枢机构，中方重视世卫组织的作用，愿在促进疫苗公平分配、新冠药物研发、支持非洲国家抗疫等方面加强合作，为全球抗疫合作贡献正能量。

王毅说，团结是抗击疫情最有力的武器。全球抗疫是对多边主义的重大考验，希望世卫组织坚持科学态度，把人民生命安全和身体健康放在第一位；坚持团结合作，反对借抗疫搞“政治化”“标签化”“污名化”。

王毅强调，病毒全球溯源应秉持客观、科学、负责任态度，应警惕形形色色的政治炒作，应对各成员国一视同仁并切实尊重各国主权。中方愿以此为基础与世卫组织探讨未来合作。

谭德塞表示，疫情是全球的公敌。世卫组织赞赏中方秉持团结精神，为各国抗击疫情提供帮助和支持，赞赏中方支持并参与新冠肺炎疫苗实施计划，为疫苗公平分配作出积极贡献。世卫组织一贯坚持原则，不屈服于外部政治压力，坚决反对“甩锅”推责，坚决抵制抗疫“政治化”，将继续秉持科学态度开展病毒溯源研究。

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