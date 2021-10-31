新华社贝尔格莱德10月30日电（记者石中玉）塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨日前在接受新华社记者专访时表示，一年一度的中国国际进口博览会对促进全球贸易和经济复苏发挥了重要作用。对塞尔维亚中小企业而言，进博会为开拓经贸合作提供了好机会。

拉杰瓦茨认为，进博会参与方众多，塞尔维亚能够利用这一平台展示其产品和服务，促进经贸领域合作。

她说，目前全球新冠疫情仍然严重，而即将在上海举行的第四届进博会是一个积极信号，表明即使在疫情时期，经贸交流与合作也没有停止。

“从首届进博会起，塞尔维亚每年都参加，并且把进博会视为能够释放塞尔维亚出口潜力的重要活动。”拉杰瓦茨说。她表示，进博会等活动有助于促进塞尔维亚对华出口。

塞尔维亚国家统计局数据显示，今年1月至8月，塞尔维亚对华出口额较去年同期增加超150%，对华出口占总出口额的比重从2%上升到3.7%。

拉杰瓦茨认为，塞尔维亚具有发展多元化对华出口的潜力，尤其在农产品出口方面，应该在对华贸易中占有更高份额。

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