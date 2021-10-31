人民网里约热内卢10月30日电 （记者吴杰）当地时间10月29日，中国驻巴哈马大使馆和巴哈马卫生部共同举行中国援巴抗疫物资交接仪式，巴哈马总理戴维斯、卫生部长达维尔和中国驻巴哈马大使戴庆利出席并致辞。

戴维斯表示，代表巴哈马政府和人民对中方的援助深表谢意。这些医疗设备将立即被投入使用，缓解巴医疗系统的燃眉之急。新冠疫情对巴人民身体健康和经济发展都造成巨大损害，巴正处于前所未有的公共卫生危机，医疗体系不堪重负。巴很高兴收到中方多批援助，这对于巴摆脱疫情并最终实现经济复苏意义重大。疫情对包括巴中在内各国均构成挑战，只有团结一致才能战胜疫情。巴方感谢中方始终与巴方同舟共济，鼎力支持巴方拯救生命和抗击疫情。巴方愿与中方携手努力，推动巴中关系取得更大发展。

巴卫生部长达维尔表示，新冠疫情暴发以来，全球供应链受到干扰，巴在获取医疗物资方面面临困难。中方在自身抗击疫情的同时，一再向巴方伸出援手，此前已向巴援助了口罩、防护服、护目镜、测温仪等医疗物资，向巴人民展现了真正的友谊。巴期待继续同中国在抗击疫情方面密切合作，也期待其他领域的合作不断取得进展。

戴庆利表示，中巴两国虽相距遥远，国情迥异，但我们在平等、相互尊重、合作共赢基础上，建立了发展中国家间真诚而特殊的友谊。此次援助就是两国和两国人民之间深情厚谊的生动写照。中方愿与巴方携手抗疫，继续为巴方提供力所能及的支持。同时，中方也愿与巴哈马新政府共同努力，持续推进各领域合作，不断增进两国人民的福祉。

此次中国援巴抗疫物资系应巴哈马新一届政府请求提供，包括制氧机、呼吸机和监测仪等，将用于提升巴公立医院救治新冠肺炎患者的能力。

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