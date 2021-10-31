人民网10月30日布鲁塞尔电 （记者郑彬）日前，在意大利举行的维罗纳欧亚经济论坛上，欧洲议会议员、欧中友好小组副主席马克西米利安·克拉在发言中强调，欧盟应追求独立自主的外交政策，避免重新回到冷战思维中。

克拉表示，当前美欧为主导的西方世界出现一种不利的思潮，希望将自身治理国家的模式推广到全世界，使之成为国际标准。而一旦有国家不愿遵循这一标准或选择保留自身传统的方式，就会被视为对手和敌人。“如果我们注意到最近欧洲议会出台的决议，就会发现我们正在用这套逻辑来判断世界。任何一个国家，只要没有完全符合西方的标准，没有完全对西方资助的非政府组织开放，或者没有完全同西方的社会合作，就会成为被攻击的对象。这令人难以理解。”

克拉表示，世界应该是由秉承不同价值观的国家和地区组成的，每个国家有权选择适合自身的治理模式，彼此间通过对话和外交途径找到互惠互利的共存方式。这符合多元化世界和多边主义的内涵和定义。目前，全球越来越多的国家和地区希望支持多元化发展模式，包括中国、俄罗斯以及非洲和中东等国家和地区。

克拉强调，欧盟在对外关系上应采取更加务实的政策，接受非西方国家选择非西方式的发展道路，并寻求同不同价值观国家和地区间的合作共赢，避免受到美国大国竞争政策的控制和影响。

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