黎巴嫩新闻部长在上任前访谈中指认沙特阿拉伯带领盟友“侵略”也门的言论引发外交纠纷，沙特政府29日要求黎巴嫩驻沙特大使48小时内离境，同时召回驻黎巴嫩大使并暂停进口黎巴嫩商品。

另一海湾国家巴林随后也以同样理由要求黎巴嫩大使两天内离境。

这轮外交纠纷源于黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希上任前的一段访谈视频。在接受卡塔尔半岛电视台采访时，库尔达希指认沙特所主导打击也门胡塞武装的行动是“侵略”，而胡塞武装在进行“自卫战争”。库尔达希认为这场战争“荒谬”“无益”，必须停止。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特联合阿拉伯联合酋长国、巴林、科威特、卡塔尔等海湾国家对胡塞武装发起代号“果断风暴”的军事行动。

库尔达希原是电视节目主持人，今年9月被任命为新一届政府新闻部长。库尔达希本周在记者会上解释说，访谈内容8月5日播出，在他就任新闻部长前，而他上任以来遵循政府政策，不公开发表个人意见。黎巴嫩总理纳吉布·米卡提最初回应时也强调这一点，说库尔达希在访谈中的那番言论不代表政府立场。

不过，库尔达希拒绝就涉事言论道歉，表示无意为此辞职。“我们不该继续屈服于勒索，不管对方是国家、大使或任何个人”。

黎巴嫩自2019年底以来陷入经济和金融危机，本币黎巴嫩镑迄今贬值逾90%，新冠疫情和去年8月贝鲁特港口大爆炸进一步加剧危机。联合国今年9月数据显示，黎贫困人口占比达四分之三。沙特一直是黎巴嫩的主要出口对象。路透社报道，沙特禁止进口黎巴嫩商品，无疑将加剧后者财政经济困境。报道援引消息人士的话说，沙特此举意在向黎巴嫩方面施压，迫使库尔达希辞职。

黎巴嫩总理办公室声明说，米卡提与总统米歇尔·奥恩商议后，29日晚与库尔达希通电话，呼吁后者“从国家利益出发作出恰当决定，以修复其他阿拉伯国家与黎巴嫩的关系”。美联社说，这相当于要求库尔达希辞职，以求平息事态。

米卡提对沙特的反应表示遗憾，敦促对方重新考虑其决定。他说，黎巴嫩政府一向“坚决拒绝”任何有损于黎沙之间“深厚兄弟情谊”的行为。米卡提同时呼吁其他阿拉伯国家领导人调解。

沙特指认也门胡塞武装获得伊朗和黎巴嫩真主党支持，把真主党列为恐怖组织。美联社说，沙特与伊朗的矛盾冲突经常波及黎巴嫩。近几个月来，沙黎关系紧张，沙特称黎巴嫩政局受到真主党控制。今年4月，沙特以打击毒品走私为由，禁止从黎巴嫩进口水果和蔬菜。（沈敏）（新华社专特稿）

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