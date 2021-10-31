握手、微笑、互拍肩膀，法国总统埃马纽埃尔·马克龙与美国总统约瑟夫·拜登29日在“背后捅刀”事件后首次面对面会晤。

拜登在会晤中不吝溢美之词，表示法国是美国历史最悠久、最可靠的盟友以及“极为重要的伙伴”，两国能就任何事合作。

就美国背地里“截胡”法国与澳大利亚数百亿美元潜艇大单，拜登没有正式表达歉意，而是表示：“我们做法欠佳……不是很得体。”

按照拜登的说法，他以为法方“很早”就获悉法澳潜艇协议“要黄”。“我不知道你没有被告知。”拜登说。

马克龙表示，他相信拜登的说法。被问及法美关系是否已经修复，马克龙回答：“我们澄清了我们必须澄清的事。”

美国、英国和澳大利亚9月15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英两国将支持澳海军建立核潜艇部队。澳大利亚随后宣布，中止从法方采购12艘常规潜艇的协议。

法国愤怒谴责三个盟友“背后捅刀”“撒谎”，史无前例召回驻美国和澳大利亚大使。

为修补裂痕，拜登先前两度与马克龙通电话；国务卿安东尼·布林肯10月初访问法国，副总统卡玛拉·哈里斯预定11月访法。

以二十国集团领导人罗马峰会为契机，拜登与马克龙在潜艇风波后首次面对面会晤，地点是法国驻梵蒂冈大使馆。美联社说，这是白宫方面作出的“让步”姿态。马克龙的办公室也表示，这一安排具有“重要政治意义”。只是，拜登姗姗来迟，马克龙等候大约一个半小时。

两人在会晤后发表联合声明，表示两国间以及与北大西洋公约组织和欧洲联盟成员国之间需要“系统、深入磋商和协调以确保透明性”。

声明说，马克龙与拜登打算启动两国间“防务贸易战略对话”，“就防务市场准入和出口事项促进双方的共识”。

马克龙与拜登在会晤中的肢体语言与两人6月在七国集团峰会期间谈笑风生、握手拍背的亲密举止相似。然而，媒体先前披露，美、英、澳早在6月峰会前开始瞒着法国秘密磋商，并且在峰会期间讨论了细节。

“我们正在重建信任。”马克龙29日与拜登会晤后告诉媒体记者。不过，“信任不仅仅用口头表达，更需要以行动证明”。

路透社以一名不愿公开姓名的法国外交官为消息源报道，法方将关注拜登的表现。“善意姿态已经作出，我们之后将关注是否会有后续结果。”这名外交官说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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