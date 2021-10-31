美国当前供应链紧张不仅影响汽车生产，还波及汽车牌照制造。

因为缺少原材料铝，美国多个地区已经暂停车牌制造。美联社30日援引蒙大拿州管教局发言人卡罗琳·布赖特的话报道，州立监狱生产部门用于制造车牌的铝已经告罄。一些官员说，下一批铝预期最早12月才能到货。

蒙大拿州立监狱每年生产大约75万块车牌。州机动车管理部门主管劳丽·巴克里说，正调查州内各县车管部门和上牌机构车牌存货情况，以便调剂发放。“我们预计，大的县很快会告罄。”

州立监狱生产部门主管盖尔·布特勒说，正寻找其他铝材货源，但接洽对象中，手上有存货的都拒绝出售，原因同样是供应吃紧。

作为权宜之计，州监狱生产部门打算用其他材料制作临时车牌。“我们希望用不到这些（临时）车牌。这是预防12月铝不能到货的备用方案。”巴克里说。

美国穆迪分析公司首席经济师马克·赞迪告诉美联社，由于新冠疫情影响以及经济逐步复苏拉升需求，供应链全面吃紧。另外，由于铝业是能源密集型产业，眼下能源价格上涨同样推升铝价。

美国普氏能源资讯公司分析师克里斯托弗·戴维斯认为，车牌用铝短缺更可能缘于供应链阻滞而非原料不足。在现货市场能买到铝，只是价格可能比一年前贵，且由于运力和人力不足，到货时间更长。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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