南太平洋岛国汤加29日首次报告发现新冠病例。

汤加首相波希瓦·图伊奥内托阿在广播讲话中说，一架飞机27日搭载215名旅客从新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇飞往汤加。这些旅客抵达后被送往一家旅馆隔离观察。其中一名汤加人28日接受例行核酸检测，29日得出的检测结果为阳性。

新西兰卫生部门官员说，这名旅客已经完成辉瑞新冠疫苗全程接种，10月中旬完成第二剂注射。此外，这名旅客登机前出示过核酸检测阴性证明。

汤加卫生部总监斯奥里·阿考奥拉说，尽管从时间上看，第二剂疫苗还需两周才会充分生效，但是我们相信“这名患者不会出现重症，病情不至于达到危重程度”。

阿考奥拉说，谨慎起见，这架飞机抵达时参与执勤的所有机场工作人员、警察和医务人员均接受隔离观察。

新西兰卫生部门表示，将与汤加方面联手展开调查，今后几天会披露更多细节。

汤加地处环太平洋火山地震带，位于新西兰东北方向大约1800公里处，总人口约10.6万。据“用数据看世界”网站统计，汤加大约48%的人口已接种了至少一剂新冠疫苗，约31%完成全程接种。

这一岛国首现新冠病例的消息传开后，数以千计民众29日至30日涌向疫苗接种点。一名负责协调疫苗接种事宜的官员30日告诉媒体记者，前阵子排队打疫苗的人不算多，“但是昨天和今天挤满了人……昨晚来了将近2000人，今天来的人也非常多”。

图伊奥内托阿警告说，如果疫情恶化，汤加最大岛屿汤加塔布岛下周可能实施“封城”措施。据《汤加杂志》网站报道，图伊奥内托阿计划11月1日宣布最新防疫对策。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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