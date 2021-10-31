新华社科威特城10月30日电（记者王薇 聂云鹏）科威特外交部30日宣布召回本国驻黎巴嫩大使，同时要求黎驻科使馆代办在48小时内离境。

科外交部当天发表声明说，这一决定是鉴于黎方针对沙特阿拉伯等海湾合作委员会（海合会）成员国持续发表负面言论，而且未能及时解决这一问题。

29日，沙特外交部宣布召回本国驻黎巴嫩大使，同时要求黎驻沙大使在48小时内离境，还宣布停止从黎巴嫩进口商品。同日，巴林外交部要求黎巴嫩驻巴林大使在48小时内离境。

据报道，卡塔尔半岛电视台26日在一档节目中播放了一段黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希先前有关也门局势的言论。库尔达希接受采访时尚未被任命为新闻部长，黎巴嫩新政府也尚未成立。他在节目中说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，沙特等国军队在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。

黎巴嫩外交部27日发表声明说，库尔达希有关也门和沙特的言论发表于其上任之前，为个人言论，不代表黎巴嫩官方立场。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

(责编：崔译戈、刘叶婷)