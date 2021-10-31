新华社开罗10月30日电（记者吴丹妮）埃及官方金字塔在线网站30日报道，利比亚“5+5”联合军事委员会当天在埃及首都开罗开始新一轮会谈，就外国军队和雇佣军撤出利比亚问题进行讨论。

报道说，此次会谈由联合国发起，为期两天，联合国秘书长利比亚问题特别代表扬·库比斯出席会议。

报道说，利比亚“5+5”联合军事委员会由来自利比亚冲突中东部和西部地区的军事官员组成，是2020年1月利比亚问题柏林峰会成果的一部分。今年9月，利比亚民族团结政府（过渡政府）外交部长曼古什表示，该委员会将尽快制定计划，以便所有外国军队和雇佣军撤出利比亚。

近几个月来，埃及主办了一系列对话会议以弥合利比亚各方间分歧。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，“国民军”与国民代表大会结盟，控制东部和南部大部分地区。

2021年2月，利比亚政治对话论坛在日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。2021年3月，利比亚民族团结政府（即过渡政府）成立。

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