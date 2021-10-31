新华社北京10月30日电

团结行动 共创未来

——在二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议上的讲话

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的德拉吉总理，

各位同事：

首先，我谨对主席国意大利为举办这次峰会付出的努力，表示衷心的感谢！

罗马是一座具有悠久历史的城市，在人类文明史册上写下了灿烂篇章。当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，地区热点问题频发。罗马峰会以“人、地球与繁荣”为主题，表达了国际社会团结战胜疫情、重振世界经济的决心，彰显了二十国集团引领全球经济治理变革的使命。

面对世界百年未有之大变局和世纪疫情，二十国集团作为国际经济合作主要论坛，要负起应有责任，为了人类未来、人民福祉，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。我愿提出5点建议。

第一，团结合作，携手抗疫。面对在全球肆虐的新冠肺炎病毒，谁都无法独善其身，团结合作是最有力武器。国际社会应该齐心协力，以科学态度应对并战胜疫情，搞病毒污名化、溯源政治化同团结抗疫的精神背道而驰。我们要加强防控、诊疗手段合作，提高应对重大突发公共卫生事件能力。二十国集团包含了世界主要经济体，应该在凝聚共识、动员资源、推动合作上发挥引领作用。

早在疫情暴发初期，我就提出新冠疫苗应该成为全球公共产品。在此，我愿进一步提出全球疫苗合作行动倡议：（一）加强疫苗科研合作，支持疫苗企业同发展中国家联合研发生产。（二）坚持公平公正，加大向发展中国家提供疫苗力度，落实世界卫生组织提出的2022年全球接种目标。（三）支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早日作出决定，鼓励疫苗企业向发展中国家转让技术。（四）加强跨境贸易合作，保障疫苗及原辅料贸易畅通。（五）公平对待各种疫苗，以世界卫生组织疫苗紧急使用清单为依据推进疫苗互认。（六）为全球疫苗合作特别是发展中国家获取疫苗提供金融支持。

目前，中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂。中国正同16个国家开展疫苗联合生产，初步形成7亿剂的年产能。我在今年5月的全球健康峰会上倡议举办新冠疫苗国际合作论坛，已于8月成功举办，与会各国达成全年超过15亿剂的合作意向。中国还同30个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁国际社会共同促进疫苗全球公平分配。中方愿同各方携手努力，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为构筑全球疫苗防线作出积极贡献。

第二，加强协调，促进复苏。疫情给世界经济带来的影响复杂深远，应该对症下药、标本兼治。我们应该加强宏观经济政策协调，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。主要经济体应该采取负责任的宏观经济政策，防止自身举措导致通胀攀升、汇率波动、债务高企，避免对发展中国家的负面外溢影响，维护国际经济金融体系稳健运行。

同时，我们应该着眼长远，完善全球经济治理体系和规则，弥补相关治理赤字。要继续推动按期完成国际货币基金组织第十六轮份额检查，筑牢国际金融安全网。中国支持国际开发协会提前启动第二十轮增资谈判，有关投票权改革方案应该切实反映国际经济格局变化，提升发展中国家话语权。中国欢迎国际货币基金组织增发6500亿美元特别提款权，愿转借给受疫情影响严重的低收入国家。

我们应该维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，建设开放型世界经济。二十国集团应该继续为世界贸易组织改革提供政治指引，坚持其核心价值和基本原则，保障发展中国家权益和发展空间。要尽快恢复争端解决机制正常运转，推动世贸组织第十二届部长级会议取得积极成果。要维护产业链供应链安全稳定，畅通世界经济运行脉络。中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。

基础设施建设在带动经济增长上发挥着重要作用。中国通过共建“一带一路”等倡议为此作出了不懈努力。中国愿同各方一道，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。

第三，普惠包容，共同发展。疫情给全球特别是发展中国家带来多重危机，饥饿人口总数已达8亿左右，落实2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。我们应该坚持以人民为中心，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队。

二十国集团应该将发展置于宏观政策协调的突出位置，落实好2030年可持续发展行动计划，落实支持非洲和最不发达国家实现工业化倡议，促进现有发展合作机制协同增效。发达经济体要履行官方发展援助承诺，为发展中国家提供更多资源。

不久前，我在联合国发起全球发展倡议，呼吁国际社会加强在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通领域合作，以加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。这同二十国集团推动全球发展宗旨和重点方向高度契合，欢迎各国积极参与。

第四，创新驱动，挖掘动力。创新是推动经济社会发展、应对人类共同挑战的决定性因素。二十国集团应该合力挖掘创新增长潜力，在充分参与、广泛共识基础上制定规则，为创新驱动发展营造良好生态。人为搞小圈子，甚至以意识形态划线，只会制造隔阂、增加障碍，对科技创新有百害而无一益。

数字经济是科技创新的重要前沿。二十国集团要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，帮助发展中国家消除“数字鸿沟”。中国已经提出《全球数据安全倡议》，我们可以共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则，积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。中国高度重视数字经济国际合作，已经决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》，愿同各方合力推动数字经济健康有序发展。

第五，和谐共生，绿色永续。二十国集团应该秉持共同但有区别的责任原则，推动全面落实应对气候变化《巴黎协定》，支持《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功。发达国家应该在减排问题上作出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持。这是即将召开的第二十六次缔约方大会取得成功的关键。

中国一直主动承担与国情相符合的国际责任，积极推进经济绿色转型，不断自主提高应对气候变化行动力度，过去10年淘汰1.2亿千瓦煤电落后装机，第一批装机约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。我们将践信守诺，携手各国走绿色、低碳、可持续发展之路。

各位同事！

中国古人说：“诚信者，天下之结也。”就是说诚信是结交天下的根本。中国将坚持对外开放的基本国策，发挥超大规模市场优势和内需潜力，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断加大知识产权保护力度，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为中外企业提供公平公正的市场秩序。我相信，中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。

罗马不是一天建成的。构建人类命运共同体需要世界各国不懈努力。道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。让我们团结起来，早日驱散疫情阴霾，携手共建更加美好的未来！

谢谢大家。

(责编：崔译戈、刘叶婷)