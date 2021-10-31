新华社北京10月30日电 国家主席习近平30日在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。

10月30日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，地区热点问题频发。面对世界百年未有之大变局和世纪疫情，二十国集团作为国际经济合作主要论坛，要负起应有责任，为了人类未来、人民福祉，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

习近平提出5点建议。

第一，团结合作，携手抗疫。国际社会应该齐心协力，以科学态度应对并战胜新冠肺炎疫情，加强防控、诊疗手段合作，提高应对重大突发公共卫生事件能力。二十国集团应该在凝聚共识、动员资源、推动合作上发挥引领作用。

我愿进一步提出全球疫苗合作行动倡议：一是加强疫苗科研合作，支持疫苗企业同发展中国家联合研发生产。二是坚持公平公正，加大向发展中国家提供疫苗力度，落实世界卫生组织提出的2022年全球接种目标。三是支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早日作出决定，鼓励疫苗企业向发展中国家转让技术。四是加强跨境贸易合作，保障疫苗及原辅料贸易畅通。五是公平对待各种疫苗，以世界卫生组织疫苗紧急使用清单为依据推进疫苗互认。六是为全球疫苗合作特别是发展中国家获取疫苗提供金融支持。

目前，中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂。中国正同16个国家开展疫苗联合生产，同30个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议。中方愿同各方携手努力，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为构筑全球疫苗防线作出积极贡献。

第二，加强协调，促进复苏。应该加强宏观经济政策协调，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。主要经济体应该采取负责任的宏观经济政策，避免对发展中国家的负面外溢影响，维护国际经济金融体系稳健运行。

同时应该着眼长远，完善全球经济治理体系和规则，切实反映国际经济格局变化，提升发展中国家话语权。中国欢迎国际货币基金组织增发特别提款权，愿转借给受疫情影响严重的低收入国家。

应该维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，建设开放型世界经济，保障发展中国家权益和发展空间。要尽快恢复争端解决机制正常运转，维护产业链供应链安全稳定。中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。中国愿同各方一道，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。

第三，普惠包容，共同发展。应该坚持以人民为中心，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队。二十国集团应该将发展置于宏观政策协调的突出位置，落实支持非洲和最不发达国家实现工业化倡议。发达经济体要履行官方发展援助承诺，为发展中国家提供更多资源。我在联合国发起的全球发展倡议同二十国集团推动全球发展宗旨和重点方向高度契合，欢迎各国积极参与。

第四，创新驱动，挖掘动力。二十国集团应该合力挖掘创新增长潜力，在充分参与、广泛共识基础上制定规则，为创新驱动发展营造良好生态。人为搞小圈子，甚至以意识形态划线，只会制造隔阂、增加障碍，对科技创新有百害而无一益。

要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，帮助发展中国家消除“数字鸿沟”。中国已经提出《全球数据安全倡议》，我们可以共同探讨制定反映各方意愿、尊重各方利益的数字治理国际规则，积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。中国高度重视数字经济国际合作，已经决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》，愿同各方合力推动数字经济健康有序发展。

第五，和谐共生，绿色永续。二十国集团应该秉持共同但有区别的责任原则，推动全面落实应对气候变化《巴黎协定》，支持《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功。发达国家应该在减排问题上作出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持。

中国一直主动承担与国情相符合的国际责任，积极推进经济绿色转型，不断自主提高应对气候变化行动力度。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。我们将践信守诺，携手各国走绿色、低碳、可持续发展之路。

习近平指出，中国古人说：“诚信者，天下之结也。”就是说诚信是结交天下的根本。中国将坚持对外开放的基本国策，发挥超大规模市场优势和内需潜力，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断加大知识产权保护力度，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为中外企业提供公平公正的市场秩序。我相信，中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。

习近平最后强调，构建人类命运共同体需要世界各国不懈努力。道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。让我们团结起来，早日驱散疫情阴霾，携手共建更加美好的未来。

峰会由今年二十国集团主席国意大利总理德拉吉主持。二十国集团成员领导人、嘉宾国领导人及有关国际组织负责人通过线上线下结合方式与会。

国务委员兼外长王毅作为习近平主席特别代表在意大利现场与会。

(责编：崔译戈、刘叶婷)