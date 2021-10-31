新华社墨西哥城10月30日电（记者吴昊 朱雨博）墨西哥伊比利亚美洲大学国际贸易专家阿里韦尔·孔特雷拉斯日前表示，在二十国集团（G20）领导人第十六次峰会上，与会各方需加强多边合作以推动疫情下的经济复苏。

孔特雷拉斯在墨西哥城接受新华社记者采访时表示，在当前全球及地区机制下，各国仍过度关注自身利益。以“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）下北美地区一体化为例，三国在防疫政策、复工复产计划及疫苗接种等方面都不同步。

她表示，这次峰会还将关注新冠疫情、全球供应链以及能源等相关问题。与会各方需尽可能达成共识，及时扫除疫情下世界中长期发展可能面临的障碍。

孔特雷拉斯表示，缩小社会差距与减少不平等现象一直是二十国集团峰会关注重点，当前则体现在新冠疫苗公平方面。各方应加快疫苗互认进程，防止疫苗带有政治色彩，并解决相关技术问题。

谈及中国的角色，孔特雷拉斯表示，中国在二十国集团峰会等国际场合，积极推动关键议题进展及多边主义发展，对疫情下全球经济复苏发挥了重要作用。

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