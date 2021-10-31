新华社北京10月30日电 综合新华社驻莫斯科、德黑兰记者报道：俄罗斯外交部29日发表声明说，俄外交部副部长里亚布科夫与伊朗副外长巴盖里29日在俄首都莫斯科就伊核问题举行会谈，表示将继续努力推进恢复《联合全面行动计划》（即伊核协议）落实。

声明说，相关多方正在努力恢复伊核协议的稳定落实。俄伊双方在会谈中重点就此前景进行了磋商，并表示应继续推进相关工作。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，双方在会谈中重申，新一轮谈判只有实现美国解除对伊制裁且相关方恢复履约才算取得成功。巴盖里说，伊核协议相关方需要履行他们的承诺，致力于解除对伊朗的非法制裁。

巴盖里28日晚抵达莫斯科后对媒体说，伊朗将与伊核协议现有签署国分别举行双边会晤，交换对伊核谈判的看法。新一轮谈判的唯一目标是“解除美国对伊朗的残酷和非法制裁”。巴盖里27日在与欧盟对外行动署副秘书长莫拉就伊核谈判举行磋商后在社交媒体上发文说，伊朗同意在11月底前重启伊核谈判，具体日期将在下周公布。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。（参与记者：李奥、高文成、王守宝）

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