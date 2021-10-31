新华社华盛顿10月30日电（国际观察）拜登的“没时间”折射美国边境移民惨遇

新华社记者邓仙来 柳丝

美国海关与边境保护局日前公布的数据显示，2021财年美国执法部门在美墨边境逮捕移民约170万人次，是1960年有记录以来的最高值。与此同时，不断有美国媒体报道边境发生的移民家庭分离，或是被勒索、殴打等事件，激起外界对美国政府移民政策的广泛批评。而在美国有线电视新闻网选民对话活动上，美国总统拜登表示：“我想我应该去边境看一下，但问题是，我没有时间。”

一边是抓捕破纪录、移民境遇惨的尴尬事实，一边是白宫轻描淡写的“没时间”，强烈的反差不仅折射出美国政府对边境移民危机的漠视，更是美国无视移民人权一贯态度的写照。

3月30日在墨西哥边境城市华雷斯一侧拍摄的海地移民穿过布拉沃河从墨西哥试图进入美国。（新华社发，佩纳多摄）

创纪录

据美国哥伦比亚广播公司网站日前报道，过去12个月的赴美移民中，大约有61%被遣返或驱逐到墨西哥，美国边境官员以公共卫生紧急政策为由实施了超过100万次驱逐行为。

过境儿童的数量也急剧增加。《纽约时报》日前报道，过去12个月来，近14.7万名无人陪伴的儿童在试图进入美国时被拘留，这是自2008年以来的最高纪录。

自新冠疫情暴发以来，美国政府援引《美国法典》中涉及公共卫生、社会福利和公民权利的第42篇相关规定，对所有试图跨越美国陆地边界入境的移民和难民进行集体驱逐，而无需对这些移民和难民的具体情况和保护需求进行单独评估。这一政策导致被驱逐和抓捕的移民数量大幅增长。

拜登在竞选期间就承诺“有序”和“人道”的边境移民政策，并在上任后计划7月底终止移民驱逐令。然而，拜登政府8月决定放弃终止移民驱逐令的计划，称取消会“加剧国土安全部设施的过度拥挤情况并造成重大公共卫生风险”。这一决定违背了此前承诺，受到美国国内舆论批评。如今，创纪录的逮捕人数让拜登政府面临严峻的人道主义和政治挑战。

这张3月27日在墨西哥华雷斯拍摄的照片显示，两名来自危地马拉的移民儿童在跨越美墨边境的里奥格兰德河后，等待接受美国边境巡逻队人员的处理。（新华社发，戴维·佩纳多摄）

酿危机

边境移民问题是美国国内长期存在的一个焦点，屡屡上演人道主义危机。

越境进入美国的移民或难民，不仅会面临恶劣的食宿条件，还可能遭遇美国警察的暴力行为。最近，一张美国执法人员骑马驱逐奔跑的海地移民的照片引爆互联网。批评人士认为，这一暴行与数百年前美国奴隶主驱赶黑人奴隶的场景如出一辙。美国民主党众议员玛克辛·沃特斯在接受媒体访问时指出，这“比奴隶制时代还糟糕”。

美国政府对海地移民的粗暴对待，致使美国海地问题特使丹尼尔·富特在履职仅两个月后便愤然辞职。富特在9月22日写给美国国务卿布林肯的辞职信中表示，不愿与美国将数千名海地难民和非法移民粗暴遣返的“非人道、适得其反的决定”有所关联。

数名联合国人权问题专家日前致信美国政府，谴责其在未经任何评估的情况下，持续系统性地大规模遣返海地移民和难民，对美国政府可能违反国际难民法和国际人权法表达担忧。

边境移民儿童人数的激增，进一步引发人们对更严重人道灾难的担忧。美国媒体此前报道，很多没有父母陪伴的非法移民儿童会被送到联邦收容所，那里人满为患、条件恶劣。美国媒体统计显示，近几年曾被美国政府拘留的26.6万名非法移民儿童中，有逾2.5万人被拘留超过100天，近1000人在收容所中度过了一年多时间，有的甚至被拘留超过5年。

这是9月17日在美国首都华盛顿透过隔离围栏拍摄的国会大厦。（新华社记者刘杰摄）

不作为

自诩为“人权灯塔”的美国，屡屡上演边境移民的人道主义危机，将“美式人权”的虚伪暴露无遗。分析人士指出，美墨边境移民潮日益汹涌，但美国政府并没有真心去解决问题。

拜登3月授权副总统哈里斯领导处理美墨边境非法移民问题。6月，哈里斯在其首次外访中，向危地马拉移民一连三次发出“不要来”美国的警告，引发广泛争议。英国广播公司驻墨西哥及中美洲地区记者威尔·格兰特说，哈里斯的表态与她竞选副总统期间谴责特朗普政府剥夺移民庇护权的言论自相矛盾。格兰特说，作为印度和牙买加裔移民的女儿，哈里斯劝阻移民的言论听起来“特别刺耳”。

《国会山报》网站文章说，拜登已有10多年没有访问过边境，如今也不愿意面对危机已发生的现实。文章还说，“拜登遭遇边境危机，他拒绝亲自解决，哪怕这已成为一场全国性灾难”，而且“政府一再试图淡化危机的严重程度”。

美联社9月底进行的民调结果显示，仅有35%的美国人赞成拜登政府处理移民问题的方式，低于4月份时的43%。同时，拜登政府对移民问题的处理也没有赢得党内的高支持率。数据显示，仅有60%的民主党人支持拜登政府的做法，而共和党人支持的人数占比仅有6%。

(责编：崔译戈、刘叶婷)