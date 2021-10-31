新华社英国格拉斯哥10月30日电 题：应对全球气候变化当聚焦行动力

新华社记者顾震球

《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会将于31日在英国格拉斯哥举行。这将是《巴黎协定》进入实施阶段以来的首次气候大会，对应对全球气候变化意义重大。世界各国希望大会能够强调行动，为全球进一步有效应对气候变化奠定坚实基础。

自《巴黎协定》2015年12月达成以来，经历美国“退群”的波折，协定实施细则谈判至今没有完成，发展中国家长期高度关切的应对气候变化资金、技术、能力建设等问题也未能得到有效解决。因此，格拉斯哥大会应当避免2019年第25次缔约方大会（马德里大会）在重要问题上难以达成共识的结局，积极倡导各方将目标转化为具体行动，而不是空喊口号。

发达国家在涉及应对气候变化的重要问题上缺乏行动，《巴黎协定》全面执行进展缓慢，这些情况使国际社会忧心忡忡。联合国秘书长古特雷斯曾公开敦促各方采取必要措施，确保格拉斯哥大会取得成功，使它成为“一个真正的转折点”，发达国家必须兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金的承诺。

工业革命以来的人类活动，特别是发达国家大量消费化石能源所产生的二氧化碳累积排放，导致大气中温室气体浓度显著增加，加剧了以变暖为主要特征的全球气候变化。发展中国家承受了发达国家历史排放的后果，却没有得到应有的资金和技术支持，严重限制了应对气候变化冲击的能力。

气候变化是全人类的共同挑战。在这一关系人类共同命运的重大挑战面前，没有一个国家能够独善其身。兑现承诺是发达国家必须承担的义务和责任。发达国家应尽快把公开承诺转化为实际行动，弥补不该出现的资金缺口，并制定新的集体量化资金目标，为格拉斯哥大会取得成功创造条件。

中国高度重视应对气候变化。作为世界上最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，言出必行，实施一系列应对气候变化的战略、措施和行动，取得积极成效。自2011年起，中国每年发布应对气候变化的政策与行动年度报告。最新报告显示，中国将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置，不断提高碳排放强度削减幅度，不断强化自主贡献目标，以最大努力提高应对气候变化的力度，推动经济社会发展全面绿色转型。作为负责任大国，中国积极推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为应对气候变化贡献中国智慧、中国力量。

众所周知，《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》是世界各国讨论和应对气候变化的主渠道，公平原则、共同但有区别的责任原则和各自能力原则是开展气候行动的指导原则。事实证明，《巴黎协定》的达成是坚持多边主义，充分尊重缔约方驱动、公开透明等原则，并在考虑各国国情的基础上平衡反映各方立场的结果。在气候变化挑战面前，单边主义没有出路，必须坚持真正的多边主义，不搞零和博弈，气候变化问题由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。否则，《巴黎协定》的目标将化为泡影，全球应对气候变化将步履维艰。

当前，新冠疫情仍在蔓延，全球经济复苏乏力，气候变化等热点问题延宕难解，世界各国迫切希望各方在谈判中尽快就关键问题达成共识，避免格拉斯哥大会无果而终。时间紧迫，机遇难得，现在已经到了发达国家停止坐而论道，收起动辄指责他人的傲慢嘴脸，用具体行动承担自身义务和责任的关键时刻了。

(责编：崔译戈、刘叶婷)