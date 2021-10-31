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中国常驻联合国代表：在台湾问题上玩火注定失败

2021年10月31日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月29日电 中国常驻联合国代表张军29日向媒体发表谈话说，最近美方发表一系列错误言论，为台湾扩展“国际空间”张目，向“台独”势力发出严重错误信号。中方对此表示坚决反对。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容任何挑战和曲解。

　　张军表示，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。

　　张军指出，众所周知，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。台湾作为中国一部分，没有资格加入联合国。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处处理任何涉及台湾的事务，都应遵循一个中国原则和联大第2758号决议规定。

　　张军强调，一个中国原则不容挑战，联大第2758号决议不容歪曲。50年前，美国在联合国制造“两个中国”“一中一台”的图谋遭到失败。50年后的今天，如果还有国家要开历史倒车，要在台湾问题上玩火，只会遭到更大失败。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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