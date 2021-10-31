新华社罗马10月30日电（记者李骥志 陈占杰）美国、德国、英国、法国领导人30日在意大利首都罗马举行的二十国集团领导人峰会期间举行会晤。四国领导人在会后发表的联合声明中说，美国总统拜登“明确承诺”美方将有条件地重返伊朗核问题全面协议。

声明说，拜登“明确承诺”，只要伊朗恢复履约，美国愿重返并全面遵守伊核协议。与会领导人对此表示欢迎，并相信伊核问题相关方能够就恢复和全面遵守伊核协议很快达成共识，从而确保伊朗核计划完全用于和平目的。

声明说，恢复履行伊核协议后，针对伊朗的相关制裁将会解除，这“将有利于伊朗经济增长”，但“只有伊朗做出改变，这一切才有可能”。四国领导人呼吁伊朗“抓住机会，展现诚意”，称这是避免危机升级的唯一可行方法。

本月27日，伊朗副外长巴盖里在比利时首都布鲁塞尔与欧盟代表举行磋商后说，伊朗同意在11月底前重启伊核谈判。28日，巴盖里应邀访问俄罗斯时表示，新一轮谈判的唯一目标是“解除美国对伊朗的残酷和非法制裁”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月以来，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行了6轮会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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