新华社罗马10月30日电（记者康逸 沈忠浩）多国领导人和国际组织负责人在30日开幕的二十国集团领导人峰会上发表讲话，呼吁国际社会在应对新冠疫情和公平分配新冠疫苗等方面加强合作。

二十国集团轮值主席国意大利总理德拉吉当天在峰会开幕式上致辞，呼吁各国加强合作，向最不发达国家提供新冠疫苗，推动全球疫苗的公平分配。他说，目前发达国家和贫困国家在新冠疫苗接种率上存在很大差距，这“在道义上是不可接受的”，也会伤害全球经济复苏进程。他强调，多边主义是应对当下全球挑战的最好方式。

俄罗斯总统普京以视频方式与会，他在发言中呼吁二十国集团尽快解决互认疫苗和疫苗证书的问题。他说，由于一些国家的保护主义和不公平竞争，以及对疫苗缺乏相互承认，并非所有有需要的国家都能获得疫苗。他强调在医疗保健领域加强国际合作以及发挥世界卫生组织作用的重要性。

英国首相约翰逊表示，二十国集团的首要任务是推动新冠疫苗的快速、公平和全球分配。

欧洲理事会主席米歇尔表示，二十国集团有责任塑造疫情后的世界，各国应协调行动，以应对重大挑战。各国需要扩大新冠疫苗生产和分配，以更好地预防和应对新冠疫情。

世卫组织总干事谭德塞说，确保疫苗分配的公平性符合每个国家的最佳利益。他呼吁二十国集团迅速提供所承诺的疫苗捐赠，并支持在非洲生产疫苗。

世卫组织此前提出一项到2021年年底为所有国家约40%人口接种新冠疫苗、到2022年中期将接种人口比例提升至70%的全球新冠疫苗接种战略目标，并一再强调疫苗接种率低的国家可能会衍生出新的病毒变种，反过来威胁所有国家。

二十国集团领导人峰会30日以线上线下相结合的方式在意大利首都罗马开幕。为期两天的会议将重点讨论应对新冠疫情、推动经济复苏和应对气候变化等全球重大议题。

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