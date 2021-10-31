10月9日在德国首都柏林拍摄的一座正在拆除烟囱的热电厂。该热电厂为实现碳中和目标，在拆除厂内的三座烟囱及锅炉房。新华社发

德国联邦统计局10月28日发布的数据显示，德国10月份通胀率达4.5%。创下28年以来的新高。1993年，受德国统一后各项政策措施的影响，德国通胀率上升至4.6%。专家认为，多种因素推动了当前通胀率的大幅度上升，例如供应链问题和国际物流问题，但最主要的因素是能源价格的飙升。

当前全球能源价格大幅度上升，欧洲也不能幸免。根据比较门户网站Check24数据，欧洲每兆瓦时天然气的交易价格攀升至历史新高。2020年8月，1兆瓦时天然气批发价格还只是4.8欧元，现在升到了大约75欧元。

欧洲普通民众在冬季来临之际对能源价格上涨的感受更加深刻。眼下德国汽油、柴油价格一路飙升，依靠自驾车通勤的上班族叫苦连天。电价也被天然气价格带动上升。德国目前主要依靠天然气和燃油供暖。德国消费者保护部门预测，2020年100平方米住房的暖气费约为770欧元，今年升至980欧元以上，增加了210欧元以上，这让低收入家庭捉襟见肘，难以承受。据媒体报道，虽然天气越来越冷，但很多家庭为减少开支，不得不减少使用暖气的时间，只能靠多穿棉衣、盖厚被子来应对。

德国经济部长阿尔特迈尔日前对媒体说，受供应链危机和能源涨价的影响，联邦政府已将今年的经济增长率从此前预测的3.5%下调到2.6%。德国主要经济研究机构近日也得出相应的结论。

据专家分析，多种因素叠加造成了当前能源价格的骤升。当前世界经济，尤其是亚洲经济大踏步恢复，能源需求旺盛。包括德国在内的欧洲国家在普遍接种疫苗的情况下积极复工复产，经济也逐渐复苏，大大拉动了对能源尤其是原油和天然气的需求。另外，2020年冬季欧洲偏冷，燃油和天然气超常消耗，在疫情影响下，储备未能得到及时补充。

造成德国本次能源涨价的另一个原因是，德国自今年1月1日起实施二氧化碳定价机制，凡因燃油或天然气造成的二氧化碳排放，每吨都额外收取25欧元，这笔钱最终由生产者转到了消费者头上。

一些东欧国家认为，欧盟为了2050年达到碳中和而实施碳排放交易体系，也是造成能源价格上涨的原因之一。匈牙利总理欧尔班称这是一个非常糟糕的措施，“如果不撤回这个愚蠢的计划，欧盟人民将不得不付出额外的代价”。波兰领导人也质疑欧盟的做法，认为目前能源已经足够昂贵，“不能对我们的公民施加额外的气候保护负担”。

作为欧洲最大天然气供应商的俄罗斯也受到一些政客的指责。他们认为俄罗斯对于本次欧洲能源价格暴涨也应负有责任。即将参政的德国绿党领导人称，俄罗斯没有提供更多的天然气来缓解涨价压力，是为了施压德国批准“北溪-2”天然气管道项目运营。但俄罗斯方面反驳称，俄罗斯已经按照与欧盟达成的协议，最大限度地完成了天然气供应。

为了缓解德国天然气供应不足，保障能源安全，默克尔及其继任者均支持“北溪-2”项目的建设及运营。然而，绿党领导人一直反对该项目，认为这不仅损害了乌克兰等国家的利益，而且会造成对俄罗斯的能源依赖。不过，绿党主席贝尔伯克近日也不再提地缘政治的要求，她仅强调“北溪-2”项目要想获得批准，必须符合欧盟相关规定，即管线运营商不得与天然气供应商为同一家企业。“北溪-2”项目公司目前设在瑞士，俄罗斯天然气工业股份公司占股51%。该公司已向德国主管部门提出运营申请。有消息称，在穷尽一切法律手段前，俄方并不打算让步。舆论认为，“北溪-2”项目的尽早运营，将有助于缓解欧盟国家的能源危机，时间似乎在俄罗斯一边。在能源供应不足的情况下，再阻挠管道运营恐惹众怒。

但也有专家认为，能源涨价是趋势，即使短期内克服了影响能源供应的因素，未来能源价格仍会在高位徘徊。这是因为世界各国都在努力完成气候目标，减少化石燃料是必然的选择。德国为了完成减排目标，加快完全脱离煤炭步骤，此外还决定提早关闭境内核电站。但新能源如今仍然无法担当重任，今年德国风力减少，风能发电不尽如人意。在过渡时期，德国仍然主要依靠天然气发电、取暖，因此仍将受制于传统能源供应的影响，能源供应成本依然很大。

能源价格上涨不仅影响欧盟的经济复苏，也影响社会安定。今年夏天，西班牙就因此爆发了抗议活动。为了寻找解决办法，本月的欧盟首脑会议上，各成员国领导人集中讨论了能源价格上涨问题，几天前又在卢森堡召开部长级特别会议进行讨论。但会议分歧太大，并没有找到统一的办法。会上西班牙提出，今后应由欧盟统一为成员国采购天然气，以应对日益强大的能源企业，但遭到以德国为代表的国家的反对。卢森堡等国家认为，南欧国家的想法不现实，因为统一采购耗时长，而且需要更大更集中的储藏地点，这些都不可能在短期内实现。德国等10多个国家提出了一份讨论文件，反对破坏目前欧盟能源内部市场原则，不愿意对欧盟能源内部市场作出大的改革。部分东欧国家则认为，当前欧盟二氧化碳交易价格过高，要求取消二氧化碳排放交易。

鉴于此，欧盟领导人表示将对集中采购的可能性进行研究，要求成员国在不违反欧盟规定的前提下，积极应对当前能源价格过高带来的负面影响。目前，欧盟成员国中有20个国家对低收入者和中小企业采取了相应的救济措施。法国为低收入家庭提供100欧元的能源补助，西班牙降低了能源企业的增值税。在德国，不少机构呼吁对低收入者和困难企业进行救助，但德国各界对此争议很大，担心这样会阻碍减排努力，并人为地为僵尸企业续命。甚至有的主流媒体还撰文为化石能源涨价叫好。无论如何，德国能源问题的解决，还要等新政府走马上任才能真正实现。

（本报柏林10月30日电 本报驻柏林记者 王怀成）

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