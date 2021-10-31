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阿尔巴尼亚总统梅塔会见王毅

2021年10月31日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社地拉那10月29日电  当地时间10月29日，阿尔巴尼亚总统梅塔在地拉那会见国务委员兼外长王毅。

　　梅塔请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。表示阿中友好历史悠久，两国人民相互怀有好感。阿方为曾支持中国恢复联合国合法席位而骄傲，也永远不会忘记中方为阿经济发展和现代化进程提供的帮助。中国取得了巨大进步，同时始终在国际关系中秉持大小国家平等原则，赢得广泛支持和尊重。阿中合作潜力巨大，阿方期待同中方继续相互支持，扩大各领域务实合作，加强多边事务沟通协作，支持鼓励两国青年一代增进相互了解，为阿中关系发展不断注入新动力。

　　王毅转达习近平主席对梅塔的亲切问候。王毅说，50年前，在包括阿尔巴尼亚在内的国际社会支持下，中国成功恢复在联合国的合法席位，这是正义的胜利、各国人民的胜利、联合国宪章宗旨和原则的胜利。中阿友好是双方共同的记忆，主持公道是双方共同的主张，深化合作是双方共同的愿望。中方愿同阿方一道，高质量共建“一带一路”，加强人文、教育和青年交流，传承弘扬两国友好的优良传统，不断开创中阿关系新的光明前景。

　　双方表示将努力挖掘经贸投资、旅游等领域合作潜力。王毅说，中方愿扩大阿优质产品对华出口，鼓励中国企业赴阿投资。

　　访阿期间，王毅还分别同阿尔巴尼亚总理拉马会见，同阿外长扎卡举行会谈。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月31日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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