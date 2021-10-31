气候变化带给人类的挑战是现实的、严峻的、长远的，有效应对需要全球广泛参与、共同行动。国务院新闻办公室近日发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出，中国站在对人类文明负责的高度，积极倡导国际社会坚持共同但有区别的责任原则，坚持言出必行，努力推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为应对气候变化贡献中国智慧、中国力量。

习近平主席深刻指出：“共同但有区别的责任原则是全球气候治理的基石。”坚持共同但有区别的责任原则，关乎全球应对气候变化的未来。发达国家和发展中国家在造成气候变化上的历史责任不同，发展需求和能力也存在差异，用统一尺度来限制是不适当的，也是不公平的。国际社会要充分肯定发展中国家应对气候变化所作贡献，充分重视发展中国家的特殊困难和关切。发达国家应该展现更大雄心和行动，同时切实帮助发展中国家提高应对气候变化的能力和韧性，为发展中国家提供资金、技术、能力建设等方面支持。

作为负责任的大国，中国实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，积极参与全球气候治理。中国推动发起建立了“基础四国”部长级会议和气候行动部长级会议等多边磋商机制，积极协调“立场相近发展中国家”等应对气候变化谈判立场，为维护发展中国家团结、捍卫发展中国家共同利益发挥了重要作用。中国秉持“授人以渔”理念，尽己所能帮助发展中国家提高应对气候变化能力。2011年以来，中国累计安排约12亿元开展应对气候变化南南合作，与35个国家签署40份合作文件，为近120个发展中国家培训了约2000名应对气候变化领域的官员和技术人员。从非洲的气候遥感卫星到东南亚的低碳示范区，再到小岛国的节能灯，中国应对气候变化南南合作成果看得见、摸得着、有实效。

回望人类应对气候变化挑战的历程，各国能否将政策承诺转化为具体行动，是全球气候治理能否取得实效的关键。《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动。各方共同推动《巴黎协定》实施，要持之以恒，不要朝令夕改；要重信守诺，不要言而无信。要积极推动各国落实已经提出的国家自主贡献目标，将目标转化为落实的政策、措施和具体行动，避免把提出目标变成空喊口号。

中国是推动达成《巴黎协定》的重要贡献者，也是落实《巴黎协定》的积极践行者。中方宣布碳达峰、碳中和目标，并提出一系列提高国家自主贡献力度的具体举措，以最大努力提高应对气候变化力度，以大国担当为全球应对气候变化作出积极贡献。从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国用43年，日本用37年，而中国给自己设定的时间只有30年。这意味着作为世界上最大的发展中国家，中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。当前，中国正积极行动，采取有效措施，落实好碳达峰、碳中和战略部署。法国宪法委员会主席法比尤斯赞赏中国为落实《巴黎协定》作出的重大贡献，表示“习近平主席宣布的中国行动，为世界重新燃起了真正希望”。

在构建人与自然生命共同体的道路上，中国愿与世界各国心往一处想、劲往一处使，同舟共济、守望相助，助力《巴黎协定》行稳致远，为全球应对气候变化作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 03 版）

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