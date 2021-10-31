潘基文

1971年10月25日，第二十六届联合国大会通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。作为全球最具普遍性的国际组织，联合国进一步发展迎来重要契机。

这一重要历史性事件发生时，我刚进入韩国外交部工作不久。这一举世瞩目的重大新闻给我留下了深刻印象。在担任联合国秘书长的10年间，我与中国开展了多方面交流与协商，对中国在国际社会中扮演的重要角色有了深刻感受。

团结、伙伴关系与合作是推动人类社会发展的重要因素，联合国的成立正是为了促进团结合作。自1945年成立以来，联合国以全人类的和平、发展和重视人权的价值观为导向，已成为当今世界最重要的国际组织。坚守联合国成立的初心、应对全球性挑战，加强多边合作尤为关键。中国一直坚定支持并践行多边主义，积极开展多边合作，这是对联合国宪章精神的呼应，对解决全球性问题意义重大。

中国的经济社会发展为实现联合国千年发展目标、落实联合国2030年可持续发展议程作出了重要贡献。中国提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，与联合国2030年可持续发展议程的五大宗旨——“人类、地球、繁荣、和平、伙伴关系”一脉相通。

中国在减贫领域取得的成就，为全球减贫事业发挥了重要示范作用。联合国千年发展目标其中一项，就是到2015年实现全球极端贫困人口比例较1990年水平减半。自改革开放以来，中国有数亿人口摆脱了贫困，这一成绩为联合国提前5年达成目标发挥重要作用。中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，不仅是中国的历史性成就，也是实现联合国2030年可持续发展议程目标的里程碑事件。

为增进全人类福祉，中国在自身取得重要发展成就的同时，秉持共商共建共享的全球治理观，积极推动南南合作。中国同广大发展中国家守望相助、携手同行，通过进一步扩大对外援助和发展合作，加大在减贫、教育、卫生等诸多领域对其他发展中国家的支持。中非合作论坛是南南合作的典范。中国在这一框架下为非洲国家落实联合国2030年可持续发展议程助力颇多。作为该议程的推动者，我十分认同和赞赏中国发挥的作用。

气候变化是人类和地球面临的重要挑战，需要国际社会共同行动起来，建设可持续发展的未来。近年来，中国已经向国际社会展示了走低碳可持续发展道路和建设资源节约型、环境友好型社会的意志，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心。中国积极参与气候治理多边合作，为应对气候变化发挥了重要建设性作用。

中国正在为应对国际社会共同面临的挑战付出努力，这一点值得高度评价。抗击新冠肺炎疫情启示我们，人类荣辱与共、命运相连，团结与合作是战胜困难的良方，中国的作用和贡献有目共睹。

中华人民共和国恢复联合国合法席位50年来，一直秉持联合国宪章宗旨和原则。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国在维护世界和平稳定、推动全球发展等各领域作出了重要贡献。未来，中国将在联合国发挥更大作用，我对此充满信心。

（作者为联合国前秘书长）

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 03 版）

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