新华社北京10月30日电 题：美国关于核潜艇碰撞事故说法不可信

新华社记者李砺寒

最近发生在南海海域的美国“康涅狄格”号核潜艇碰撞事故，受到国际社会高度关注。在这起事件中，不仅是核潜艇碰撞事故本身带来的危害令人担忧，美方在事故信息披露上延迟缓慢的态度也引发广泛质疑。

碰撞事故发生在10月2日，美方却在5天后才公布消息；最初是网站爆料，随后在舆论压力下美太平洋舰队才不情不愿地发表声明；一开始含糊其辞宣称是在“国际海域”，后来才被迫承认碰撞发生在南海海域。20多天过去了，据美国海军学会新闻网站10月27日报道，美方仍不确定该潜艇在南海撞到了什么物体。美方前后不一、遮遮掩掩的拙劣表现，不能不让人想问，其到底要掩盖什么？美方的信息传播又有几分可信度？

试问，假如消息没有泄露，这场事故会不会被长期隐瞒下去，成为又一段见不得光的“黑历史”？事实上，掩盖真相也算是美军的“传统艺能”了。仅仅就在两个月前，美军在喀布尔实施了一次无人机打击，声称炸死了两名恐怖分子。然而，这是一次彻头彻尾的滥杀无辜，10名平民包括7名儿童死亡，最小的遇难者只有2岁。面对媒体的质疑，美军先是编造细节试图掩盖真相，后来又表示要进行调查。最终美军中央司令部司令轻描淡写地称，此次袭击是一个“悲剧性错误”。据此，人们完全有理由质问：美军和美国政府的嘴里还有真话吗？

长期以来，美军总是高调展示自己的武器装备，并常常指责包括中国在内的许多国家“军事不透明”。但越来越多的国家和民众已经意识到，美国才是军事信息最不公开、最不透明的国家。

在生物军事化活动和生物实验室安全方面，美国是过去20年间阻挠《禁止生物武器公约》核查议定书谈判的唯一国家，在全球建有200多个生物实验室。英国记者米切尔去年发布的《毒害太平洋》一书，向人们揭露了美军数十年来在太平洋地区的恶劣行径，包括向太平洋倾倒芥子气和枯叶剂等生化武器，以及放射性废物。

这些事例表明，如果与美方自身利益相冲突，美方是完全不会考虑什么公开、透明的。美方口口声声挂在嘴边的所谓军事“公开”“透明”，不过是用于蒙蔽国际社会、打压其他国家的幌子而已。

在掩盖恶行、掩饰真相上，美国可谓是千方百计、不遗余力；在国际传播领域操控舆论、颠倒黑白上，美国同样是前科累累、劣迹斑斑。

10月18日，美国前国务卿鲍威尔因感染新冠病毒引发并发症去世。世界各地的人们看到这则新闻时，不约而同想到的是他曾在联合国安理会会议上拿出一管白色粉末宣称伊拉克拥有大规模杀伤性武器的那一幕。之后，作为美国政府“工具人”的鲍威尔，在媒体采访中承认这是他人生的“污点”，“我代表美国向全世界展示了这些证据，这一记录将永远伴随我。我现在感到很痛苦”。然而，美国政府显然并未从中汲取一丝一毫的教训，反而是大搞舆论霸权，在歪曲事实、捏造谣言的迷途上越走越远。从所谓的叙利亚化武问题，到不久前针对中国的所谓“种族灭绝”和新冠病毒溯源谎言操弄，美国继续一遍又一遍地故伎重施，为一己之私利不断抹黑和栽赃别国。

谎言止于真相，公道自在人心。近期，外交部发言人华春莹在例行记者会上推荐了《伪圣美国》一书，该书运用大量实例深刻揭露了美国少数精英和利益集团如何通过媒体操控舆论，并提到美联社前社长汤姆·柯里曾公开抱怨，美国国防部在全球打造了一个“媒体煽动网络”。作者希望通过此书呼吁媒体和公众独立思考，不要被美国牵着鼻子走。可以看到，随着一则则精心编织的谎言被戳破、一个个迷惑人心的把戏被拆穿，美国编织的舆论“光环”正在消退，其伪善面目和霸权本质终将被世人所看穿。

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