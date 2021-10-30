新华社罗马10月29日电 当地时间10月29日，国务委员兼外长王毅在罗马同意大利外交与国际合作部长迪马约举行会谈。

王毅表示，中方高度重视意大利作为欧盟大国的地位和作用，将意方视为优先合作伙伴。中方支持意方作为主席国办好二十国集团（G20）罗马峰会，习近平主席将视频与会并发表重要讲话。中方愿同意方共同推动G20倡导多边主义，抵制单边主义和保护主义，高举团结旗帜，促进全球经济强劲复苏增长。

王毅说，中意是全面战略伙伴。面对当前复杂多变的国际形势，双方要坚持在涉及彼此核心利益的问题上相互尊重，相互理解，增进互信。要以长远的战略眼光保持双边关系长期稳定发展。意大利是率先同中方开展“一带一路”合作的西方国家，中方愿同意方编制优先合作清单，继续推进三方合作，使中意继续走在高质量共建“一带一路”的前列。

王毅表示，中方愿继续扩大双方务实合作，推进能源、航空航天、通信、绿色、数字、农业等领域互利合作。希望意方为中资企业提供开放、公平、非歧视的营商环境。

迪马约表示，感谢习近平主席以视频方式出席峰会，并派王毅国务委员兼外长作为特别代表现场与会。这体现了中方对意方办会的支持。意方愿加强同中方的协调合作，践行多边主义，共同应对全球性挑战。

迪马约说，意大利坚定奉行一个中国政策。当前，意中经贸合作充满活力，双边贸易大幅增长，中国已成为意大利在亚洲第一大出口目的地。意方对双方合作前景充满信心，愿以共建“一带一路”为新起点，推进双方全方位合作。

双方一致同意以办好中意文化和旅游年为契机，推动人文交流取得更大成果。相互支持举办北京冬奥会和米兰冬奥会，拓展两国冰雪产业合作新领域。王毅希望意方同中方一道，弘扬奥林匹克精神，反对将体育政治化。

双方就应对气候变化交换意见。王毅说，中国坚定不移走绿色低碳可持续发展道路。中国在工业化尚未完成情况下，制定碳达峰和碳中和目标，将完成迄今世界上难度和强度最大的减排。这充分体现了中方致力于应对气候变化的坚定决心。中国将为此付出艰苦努力，我们将言出必行，不折不扣履行承诺。迪马约表示，意方高度评价中方在环保和减排方面的巨大努力和绿色转型发展取得的积极进展，愿继续同中方加强应对气变合作。

双方还就阿富汗等共同关心的国际和地区问题交换看法。

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