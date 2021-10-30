新华社上海10月30日电 题：严格防疫、更添便利，进博会交通保障再升级

新华社记者王辰阳

如何在统筹疫情防控的同时做好进博会交通保障？近日，上海市交通部门多次举行进博会交通保障应急演练活动，各项交通保障工作准备就绪。

上海市交通委员会相关负责人介绍，今年将在前三届进博会交通保障“精准、有序、可控”的基础上，继续坚持集约出行和公交优先的原则，实现交通保障方案更加精细、交通换乘衔接更加便捷、交通预约出行更加智慧、交通保障举措更加安全。有关部门还针对不同的交通方式，制定了专项疫情防控方案，严格执行防疫措施。确保实现“进得来、出得去、行得畅、防疫好”的交通保障工作目标。

停车场方面，通过登记分配和自由预约两种方式对外提供停车预约服务，落实周边20处临时停车场，约2100个固定车位、4000个共享车位。停车场内设置体温检测点，对出停车场进国家会展中心（上海）的人员进行体温检测。“进博会停车预约系统”于10月30日上线。

轨道交通方面，做好运力精准配套，制定全路网防疫方案。在国家会展中心（上海）附近的徐泾东、诸光路站设置“移动票务终端”，包含全票种的检票、补票、售票等功能。通过视频分析技术，对从徐泾东站4、5号口进站的乘客佩戴口罩情况和体温情况进行实时监测。

地面公交方面，90条公交线路常规保障，设置6条国家会展中心（上海）周边停车场接驳线。此外，还配置了70辆公交应急支援车辆，包含20辆防疫备车。所有保障车辆在行驶过程中须开启新风换气装置或开启车窗，“一程一消毒、一圈一清洁”。

出租汽车方面，整合运力，保障离场高峰快速疏散。进博会期间，设置东、西、北3个出租车到场下客点，具备客流高峰日离场调度4000辆次运力的保障能力。多家出租车企业共配备纯电动出租车近2500辆，组建新能源出租车进博会专属保障车队。所有参与进博会保障的出租车驾驶员要求完成全程新冠病毒疫苗接种，并做好个人健康管理。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)