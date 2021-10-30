新华社新加坡10月29日电 专访：中国从多方面积极践行多边主义——访新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹

新华社记者王丽丽

在二十国集团（G20）领导人第十六次峰会即将举行之际，新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹接受新华社记者专访时表示，中国从多方面积极践行多边主义，希望G20峰会能在推动多边主义和自由贸易发展方面继续作出贡献。

他说，中国作为全球第二大经济体和最大贸易国，在维护多边主义和自由贸易、推进可持续的经济全球化方面，发挥了非常重要的作用。

第一，在抗击新冠疫情方面，中国向众多国家提供了疫苗和口罩等防护用品，支持全球尤其是发展中国家的抗疫。中国还为世界卫生组织“新冠疫苗实施计划”捐款和提供疫苗，有助于疫苗在全球公平分配，有助于世界早日战胜疫情。

第二，中国等15国去年11月签署区域全面经济伙伴关系协定，中国率先批准这一协定。最近中国又申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。这表明中国正以“实实在在的举措”维护自由贸易，推进经济全球化和区域经济一体化。

第三，作为全球供应链和产业链的重要一环，中国通过有效控制国内疫情、快速复工复产，确保出口稳定增长，维护了全球供应链和产业链的基本稳定运行。

第四，中国坚持绿色发展理念，推进经济社会低碳转型，提出碳达峰、碳中和目标，是对全球气候变化应对行动的最大支持。

第五，中国的发展经验和发展成就为全球治理体系改革提供了有益借鉴。

他表示，G20具有广泛代表性和国际影响力。在推动后疫情时代世界经济复苏和维护多边主义方面，希望G20峰会提出切实可行的解决方案，增强全球供应链韧性和推动自由贸易发展，对促进以规则为基础的自由贸易、支持多边主义作出坚定承诺。

余虹认为，G20成员加强货币、财政、税收等方面的政策协调，对维护全球金融稳定及经济可持续发展有重要意义。

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