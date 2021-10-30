人民网北京10月30日电 当地时间10月29日，国务委员兼外长王毅在罗马参加二十国集团峰会期间，就近日美国等个别国家宣称支持台湾“积极、有意义地参与联合国体系和国际社会” 答记者问。

王毅表示，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土的一部分，这已经成为国际社会的普遍共识，也是各国共同遵守的国际关系准则。

王毅强调，一个中国的历史和法理事实不容挑战，14亿中国人民推进祖国和平统一的进程不可阻挡。台湾的未来除了与大陆实现统一，没有其它的前途。台湾除了作为中国的一部分，没有其它的国际法地位。

王毅说，1971年，联合国大会以压倒性多数通过第2758 号决议，决定恢复中国在联合国的合法席位，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国以及国际机构中的代表权问题。

近来美国等个别国家企图在台湾问题上搞突破，这一作法违背了其同中国建交时所做的政治承诺，无视广大会员国在 2758号决议中表达的共同意志，是对联合国宪章宗旨和原则的损害，也是对台海和平稳定的破坏。他们在50年前就阻拦不了一个中国原则，在21 世纪的今天更不可能得逞。如果一意孤行，必将为此付出应有的代价。

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