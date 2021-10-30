新华社罗马10月29日电（记者沈忠浩 康逸）二十国集团（G20）财长和卫生部长29日在罗马举行联合部长级会议，决定加强合作，共同应对全球新冠疫情挑战。

会议公报指出，新冠疫情继续在全球范围产生深远影响，对世界经济造成严重冲击，也暴露出全球应对公共卫生危机协调存在重大缺陷。

公报说，G20财长和卫生部长承诺尽快在全球范围内控制新冠疫情，以人为本，加强合作；在疫苗接种方面，确保民众，特别是中低收入国家民众及时公平地获得安全、可负担、优质且有效的疫苗、治疗手段、诊断方法和个人防护设备。

公报说，为实现2021年底全球新冠疫苗接种人口比例达到40%、2022年中期提升至70%的目标，G20财政和卫生部门将采取措施，促进发展中国家疫苗和基本医疗产品供给，消除相关供应和融资限制。

此外，会议决定成立G20财政卫生联合工作组，以加强在疫情预防和应对方面的对话和全球合作，促进经验交流和实践，加强财政和卫生部门间的协调安排，评估和应对具有跨境影响的紧急卫生情况，并对相关资源进行有效管理等。

二十国集团罗马峰会10月30日至31日以线上线下结合方式举行。作为本次峰会的东道主，意大利方面宣布会议将重点讨论应对气候变化、新冠疫情以及全球经济复苏等议题。（参与记者：周啸天）

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