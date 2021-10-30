新华社北京10月30日电 综合新华社驻外记者报道：二十国集团领导人第十六次峰会召开前夕，联合国秘书长古特雷斯等人士呼吁二十国集团携手应对全球挑战。

古特雷斯29日在罗马出席一场新闻发布会时，呼吁二十国集团采取更多行动应对气候变化。他说，国家间存在十分危险的不信任，希望在未来两天举行的二十国集团峰会有助于解决相关问题。古特雷斯还敦促二十国集团向贫困国家提供更多援助。

欧盟委员会主席冯德莱恩28日在布鲁塞尔出席新闻发布会时表示，欧盟在本次峰会上重点关注应对疫情、全球经济复苏以及气候变化三大议题。此外，欧盟还将参与讨论供应链、能源价格、全球最低税率等问题。

世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉日前在罗马出席活动时，呼吁二十国集团经济体继续解除与疫情有关的贸易限制，并在帮助世贸组织成员更好应对疫情方面展现领导力。

二十国集团领导人第十六次峰会10月30日至31日以线上线下结合方式举行。作为本次峰会的东道主，意大利方面宣布会议将重点讨论应对气候变化、新冠疫情以及全球经济复苏等议题。（参与记者：康逸、沈忠浩、叶心可）

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