新华社罗马10月29日电（记者沈忠浩 康逸）美国总统拜登29日在此间与法国总统马克龙举行会晤。尽管拜登寻求修复因美英澳核潜艇合作及法澳潜艇合同解约而受损的美法关系，但马克龙表示更看重美方的实际行动。

拜登在会晤中未正式道歉，但他表示，美国在处理核潜艇合作问题时把长期盟友法国甩在一边的做法是“笨拙的”。

马克龙表示，法国对美国的信任需要美方通过实际行动而非言语来重建。“信任如同恋爱，表白自然美好，若有所表现则更好”，“现在真正重要的是我们（法美）未来几周、几个月、几年将一起做什么”。

根据会晤后发表的联合公报，拜登和马克龙还就抗疫、防务、反恐、应对气候变化等问题交换了意见。双方重申将加强两国以及跨大西洋合作。

美国、英国和澳大利亚9月宣布建立新的三边安全伙伴关系，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。与此同时，澳方撕毁与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单。法美关系因此出现裂痕，法国指责美方“背后捅刀”，一度召回驻美大使。（参与记者：陈占杰）

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