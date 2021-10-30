新华社哥本哈根10月30日电 通讯：乐高小积木的进博大梦想

新华社记者林晶

或许很少有人听说过丹麦比隆，但诞生在这座小城的“乐高积木”早已风靡全球、无人不知。在1.2万平方米的比隆“乐高之家”里，2500万块乐高积木搭建起瀑布、恐龙、巨型植物等景观，奇思妙想令人惊叹。

如今，这些创意同样可以在万里之外的中国找到。今年国庆假期，乐高集团在广州开设了全球最大的乐高品牌旗舰店。截至今年6月，乐高在全球拥有737家门店，其中291家在中国。

今年，乐高还将参加第四届中国国际进口博览会。作为从首届进博会就参与其中的跨国企业，乐高把进博会看作是企业发展的绝佳平台。

乐高集团首席执行官尼尔斯·克里斯蒂安森（中文名倪志伟）说：“进博会是一个非常好的平台，为跨国公司创造了与当地合作伙伴、政府等交流的机会。”他表示，进博会展示了中国持续扩大开放、不断优化营商环境的努力，鼓励着外资企业在中国进一步投资、发展和创新。

倪志伟介绍，2021年上半年，全球新开的60多家乐高零售门店中有40多家设在中国；预计到今年年底，乐高将在中国85个城市拥有300家零售门店。

“进博会给我们好平台，向中国乃至全球消费者介绍新产品、新技术和新服务。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强表示。

黄国强介绍，过去几年在进博会上亮相的产品在市场产生热烈反响，特别是基于中国传统文化元素创作的乐高悟空小侠系列，不仅在全球热卖，动画片也在美国、英国、加拿大等地上线，助力中国传统文化更好走向世界。不久前，乐高宣布与美国亚马逊公司达成首个原创内容分销及产品协议，乐高悟空小侠动画片正式上线亚马逊Kids+频道。（参与记者：周蕊）

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