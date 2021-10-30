新华社贝鲁特10月29日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总理米卡提29日发表声明，对沙特阿拉伯当天宣布的针对黎巴嫩的外交和贸易措施表示遗憾，希望沙特重新考虑这些决定。

出于对黎巴嫩新闻部长库尔达希在上任前发表有关也门局势的言论不满，沙特外交部当天早些时候宣布召回驻黎巴嫩大使，并要求黎驻沙特大使48小时内离境。沙特同时宣布停止从黎巴嫩进口商品，并将采取一系列后续措施。

米卡提对沙特的决定“深表遗憾”，希望沙特领导层重新考虑。他还重申，黎巴嫩将继续尽一切努力修复两国关系。

黎巴嫩国家通讯社当天援引总理新闻办公室的声明说，米卡提已与总统奥恩就这一外交危机进行磋商。

8月5日，库尔达希出任黎巴嫩新闻部长前曾接受卡塔尔半岛电视台采访。库尔达希在这家电视台10月26日播放的节目中说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，沙特等国军队在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。对于库尔达希的这一言论，沙特等海湾国家纷纷向黎巴嫩提出抗议。

奥恩和米卡提10月27日表示，库尔达希在被任命为新闻部长及黎巴嫩新政府成立前发表了这番言论，不代表官方立场。库尔达希也表示，他无意冒犯沙特和阿联酋，这只是他出任部长前的个人观点。

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